Honor Win : le smartphone gaming à batterie 10 000 mAh et refroidissement actif est officiel

Avec la série Honor Win, Honor inaugure en Chine une toute nouvelle gamme de smartphones hautes performances, clairement pensée pour l’e-sport mobile et les usages intensifs. Deux modèles composent ce lancement : Honor Win et Honor Win RT.

Au programme : puissance durable, autonomie hors norme, stabilité thermique et un positionnement qui flirte ouvertement avec celui des consoles portables. Honor ne cherche pas la finesse extrême, mais l’endurance et la constance.

Honor Win : Une fiche technique orientée gaming sans compromis

Les deux modèles partagent un design identique : châssis métallique, dos en fibre de verre ultra-fine, épaisseur contenue à 8,3 mm, et largeur de 76,6 mm pour une prise en main stable.

À l’avant, Honor installe une grande dalle OLED LTPS plate de 6,83 pouces en définition 1.5K (2800 × 1272 pixels). Elle se distingue par un taux de rafraîchissement de 185 Hz, un échantillonnage tactile 480 Hz pour une latence minimale, une PWM à 5920 Hz pour réduire la fatigue visuelle, des modes anti-cinétose dédiés au jeu, et une luminosité très élevée, adaptée à un usage extérieur.

Un écran clairement pensé pour les longues sessions compétitives.

Snapdragon 8 Elite et stockage ultra-rapide

Sous le capot, Honor différencie ses deux modèles. Le Honor Win est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), tandis que le Honor Win RT est équipé du Snapdragon 8 Elite (4 nm).

Les deux plateformes sont associées à jusqu’à 16 Go de LPDDR5X Ultra, et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1.

Résultat : chargements instantanés, multitâche fluide et performances soutenues, même sous forte charge graphique.

Batterie de 10 000 mAh et refroidissement actif inédit

C’est l’un des points les plus impressionnants de la série. Les Honor Win embarquent une batterie silicium-carbone « Qinghai Lake » de 10 000 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un smartphone grand public. La recharge suit le rythme : 100 W filaire sur les deux modèles, 80 W sans fil sur le Honor Win, et jusqu’à 27 W de recharge inversée filaire.

Pour maintenir les performances, Honor intègre un système de refroidissement actif Dongfeng Turbo, avec : double ventilateur à 360°, flux d’air à entraînement direct, mode « Rage » à 25 000 tr/min, et baisse annoncée de près de 6 °C en charge maximale. Un choix radical, assumé, et parfaitement cohérent avec l’orientation e-sport.

Un bloc photo solide, sans prétention excessive

Côté photo, Honor reste pragmatique. Les deux modèles disposent d’un capteur selfie 50 mégapixels, compatible 4K.

À l’arrière, le Honor Win RT dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, et d’un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Le Honor Win a quant à lui un bloc photo à triple capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3× avec OIS de 50 mégapixels.

L’objectif n’est pas de rivaliser avec les photophones spécialisés, mais d’offrir une polyvalence correcte sans pénaliser les performances.

Robustesse, audio et connectivité premium

La série Win coche toutes les cases haut de gamme :

certifications IP68, IP69 et IP69K,

capteur d’empreintes ultrasonique 3D,

haut-parleurs stéréo 1216 avec caisson virtuel AI,

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS multi-bandes,

double SIM 5G SA/NSA.

Le tout fonctionne sous MagicOS basé sur Android 15, avec la promesse de mises à jour Android et de correctifs de sécurité étendus.

Prix et disponibilité en Chine

Les Honor Win sont déjà en vente en Chine, avec plusieurs configurations :

Honor Win RT 12 Go + 256 Go : 2 699 ¥ (~ 330 euros) 16 Go + 512 Go : 3 399 ¥ (~ 410 euros) 16 Go + 1 To : 3 999 ¥ (~ 485 euros)

Honor Win 12 Go + 256 Go : 3 999 ¥ (~ 485 euros) 16 Go + 512 Go : 4 699 ¥ (~ 570 euros) 16 Go + 1 To : 5 199 ¥ (~ 630 euros)



Aucune annonce n’a encore été faite concernant une sortie internationale.

Avec la série Win, Honor ne cherche pas à séduire tout le monde. La marque vise clairement les joueurs exigeants, ceux qui veulent des performances constantes, une autonomie massive et une gestion thermique sérieuse, quitte à s’éloigner des standards habituels du smartphone fin et minimaliste.

Si cette approche se confirme à l’usage, Honor pourrait bien imposer une nouvelle catégorie : celle du smartphone gaming endurant, pensé comme un véritable outil e-sport mobile plutôt qu’un simple téléphone surpuissant.