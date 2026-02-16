Accueil » Apple annonce un événement le 4 mars : nouveaux Macs imminents, MacBook abordable et indices dans les couleurs

Apple vient d’envoyer ses invitations presse pour un événement fixé au 4 mars, avec une particularité rare : trois rendez-vous simultanés à New York, Londres et Shanghai. L’invitation ne dit presque rien — comme souvent — mais sa mise en scène, elle, parle déjà.

Une « expérience » plus qu’un keynote : la forme en dit long

Apple ne parle pas d’un keynote classique, mais d’une « special Apple experience », organisée hors d’Apple Park et répartie sur trois capitales.

Ce choix de format ressemble davantage à une série de sessions presse cadrées (démos, prises en main, briefings) qu’à un grand show mondial. Et le timing n’est pas anodin : l’événement tombe en plein Mobile World Congress (2–5 mars), quand l’attention médiatique tech est à son maximum — et pas uniquement aux États-Unis.

« New Macs are imminent » : la piste la plus crédible mène au Mac

Côté teasing, l’indice le plus solide vient de Mark Gurman (Bloomberg), qui affirme que « de nouveaux Macs sont imminents » en lien avec ce rendez-vous du 4 mars.

Le scénario le plus probable : Apple profite de cette fenêtre pour lancer une partie de sa vague de renouvellement Mac (MacBook Air, MacBook Pro, et potentiellement du desktop), sans détailler à l’avance quelle machine aura le premier rôle.

Des couleurs « fun » et un MacBook plus abordable : Apple teste un nouveau récit

L’invitation — un logo Apple en disques jaunes, verts et bleus — a relancé une rumeur très précise : celle d’un MacBook d’entrée de gamme autour de 700–800 dollars, qui jouerait la carte des couleurs vives.

Selon ces informations, la machine miserait sur un châssis métallique (pas de retour au plastique), un écran un peu sous les 13 pouces, et surtout une puce A-series « façon iPhone » (type A18/A18 Pro selon les sources), plutôt qu’un Apple Silicon « M ». Si cela se confirme, Apple ne lancerait pas seulement un « Mac moins cher » : elle repositionnerait le MacBook comme un produit plus grand public, avec un storytelling plus proche de l’iMac coloré que du MacBook Pro monolithique.

Et le haut de gamme dans tout ça ? M5 Pro/M5 Max en embuscade

L’autre candidat sérieux, ce sont les MacBook Pro équipés de M5 Pro et M5 Max, attendus « dans les prochaines semaines » d’après les mêmes circuits de fuites. Ce serait la continuité logique : Apple a déjà introduit la génération M5 au niveau « baseline », et il resterait à dérouler le tapis rouge pour les configurations créatives et pro.

Pourquoi trois villes, maintenant ?

Le choix New York + Londres + Shanghai n’est pas qu’un caprice logistique. C’est un signal stratégique : Apple veut visiblement mettre à égalité trois pôles médiatiques et commerciaux majeurs — Amérique du Nord, Europe, Chine — pour un lancement qui pourrait être plus « produit » que « vision ».

Et si le héros de ce 4 mars est bien un MacBook plus accessible, alors la méthode colle : Apple n’a pas besoin d’un keynote tonitruant, mais d’une prise en main immédiate, d’images, de couleurs, et d’un message simple. Bref : un lancement pensé pour être partagé, pas seulement annoncé.

Reste une question : Apple peut-elle ouvrir une nouvelle porte « grand public » sur le Mac sans brouiller la lisibilité du duo Air/Pro ? Le 4 mars, la réponse pourrait tenir… dans un nuancier.