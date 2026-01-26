MacBook Pro 2026 : Apple viserait deux lancements, M5 au printemps puis refonte OLED/tactile en fin d’année

Apple pourrait rejouer un scénario rare, mais déjà vu : deux temps forts MacBook Pro sur la même année. D’un côté, un refresh « classique » au premier semestre 2026 avec de nouvelles puces M5 Pro/M5 Max.

De l’autre, une refonte plus profonde attendue vers la fin 2026 — avec, en embuscade, la possibilité d’un glissement vers début 2027 selon l’exécution industrielle.

Premier semestre 2026 : le refresh M5 Pro/M5 Max (évolution, pas révolution)

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple viserait une mise à niveau des MacBook Pro 14/16 pouces avec M5 Pro et M5 Max dans la première moitié de 2026 — une mise à niveau centrée sur la puce, sans rupture de design attendue.

Ce calendrier s’accorde aussi avec un signal plus « terrain » : certaines configurations de MacBook Pro récentes affichent des délais de livraison inhabituellement longs, parfois interprétés comme un indice de transition de production avant une nouvelle génération.

Fin 2026 (ou 2027) : la vraie refonte, celle qui change la fiche technique… et la philosophie

La seconde étape, c’est celle qui excite vraiment le marché : une refonte « hardware » plus ambitieuse. Les sources ont déjà évoqué un MacBook Pro repensé avec écran tactile et un design d’écran type poinçon pour fin 2026 ou début 2027.

En recoupant différentes rumeurs, certains parlent d’un ensemble de nouveautés potentielles autour d’OLED, tactile, et d’un saut générationnel plus visible — mais là, on est encore dans le territoire des indiscrétions à confirmer.

MacBook Pro 2026 : Apple peut-elle vraiment faire deux upgrades la même année ?

Oui, c’est déjà arrivé. Apple a effectivement renouvelé le MacBook Pro en janvier 2023 (M2 Pro/M2 Max), puis à nouveau fin 2023 (famille M3, dont M3 Pro/M3 Max). Les communiqués Apple de l’époque le documentent noir sur blanc.

La nuance, cette fois, c’est l’ampleur du second mouvement : passer à une refonte (OLED/tactile/nouveau design d’écran) est plus complexe qu’un simple swap de SoC. C’est précisément pour ça que même les sources « optimistes » gardent une porte ouverte sur 2027.

Le bon timing dépend de votre « pain point »

Vous devez acheter dans les prochains mois un MacBook Pro 2026 (machine en fin de vie, besoin pro, échéances) : le refresh M5 devrait être le choix « safe », avec une valeur stable et une transition douce. Si vous pouvez attendre et vous voulez un vrai saut d’expérience (OLED, tactile, design plus moderne) : la fenêtre fin 2026/début 2027 est celle à surveiller, parce que c’est là que le MacBook Pro pourrait changer de « catégorie » plus que de « génération ».