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MacBook Pro M5 Max : La puissance brute d’Apple suffit-elle enfin pour le gaming ?

MacBook Pro M5 Max : La puissance brute d'Apple suffit-elle enfin pour le gaming ?

Pendant des années, le Mac a traîné une faiblesse presque structurelle : le jeu vidéo. Non pas faute de puissance brute, mais faute d’écosystème, de compatibilité native et d’une vraie légitimité auprès des joueurs. Avec le MacBook Pro M5 Max, Apple ne règle pas d’un coup tout le problème.

Mais, les derniers tests montrent quelque chose de plus intéressant : la marque s’approche enfin d’un point où la puissance pure suffit, au moins partiellement, à contourner les anciens blocages.

MacBook Pro M5 Max : Une machine pensée pour les pros… qui commence aussi à parler aux joueurs

Officiellement, Apple ne vend évidemment pas le MacBook Pro M5 Max comme une machine de gaming. La fiche technique met surtout en avant une puce M5 Max avec CPU 18 cœurs, jusqu’à GPU 40 cœurs, jusqu’à 614 Go/s de bande passante mémoire, du ray tracing matériel et une mémoire unifiée qui peut grimper très haut selon la configuration.

En d’autres termes, Apple continue de raconter une histoire de création, d’IA et de workflows lourds, pas de FPS et de benchmarks jeux.

Mais, cette base matérielle change forcément la donne. Quand un laptop aussi dense en GPU et en bande passante commence à s’attaquer à des jeux Windows non natifs à travers une couche de traduction, il devient difficile de continuer à balayer le sujet d’un revers de main.

Les tests CrossOver racontent un changement plus important qu’il n’y paraît

Le point de bascule vient des essais réalisés par Andrew Tsai. Sur un MacBook Pro M5 Max, plusieurs jeux Windows AAA ont été lancés via CrossOver, donc sans version native macOS, et les résultats sont loin d’être anecdotiques.

L’auteur rapporte par exemple environ 50+ FPS en 1440p/moyen sur Black Myth: Wukong, autour de 50 FPS sur Horizon Forbidden West, plus de 60 FPS sur Ratchet & Clank: Rift Apart en 1440p élevé, 60 FPS en 4K sur Wolfenstein: Youngblood, et 80+ FPS sur Kingdom Come: Deliverance 2 en 1440p élevé.

Il faut être très clair sur ce que cela signifie. Ce ne sont pas des jeux optimisés nativement pour macOS. Ce sont des titres Windows qui passent par une couche de compatibilité. Et malgré cela, une partie significative d’entre eux tourne de façon réellement jouable. C’est précisément ce qui rend ces résultats intéressants.

Non, ce n’est pas encore la grande rédemption du Mac gaming

Il serait pourtant excessif d’y voir une victoire totale. D’abord, ces résultats proviennent d’un test ponctuel, sur une configuration précise, avec une couche logicielle spécifique. Ensuite, tous les jeux ne fonctionnent pas, tous ne sont pas parfaitement stables, et l’expérience reste beaucoup plus dépendante de la compatibilité que sur un PC Windows équipé d’un GPU dédié.

Enfin, CrossOver lui-même reste un contournement élégant, pas une preuve que le marché du jeu a soudainement adopté macOS comme priorité. Cette nuance est soutenue par la nature même des tests rapportés.

Autrement dit, le M5 Max ne transforme pas magiquement le Mac en machine de jeu universelle. Il démontre plutôt qu’un Mac très puissant peut désormais exécuter une partie du catalogue Windows moderne à un niveau suffisamment élevé pour changer la perception du problème. Cette conclusion est une inférence à partir des tests relayés.

Le vrai signal est peut-être ailleurs que dans le jeu lui-même

C’est là que le sujet devient plus stratégique. Si Apple parvient à obtenir ce type de résultats à travers la traduction, cela suggère qu’avec davantage de versions natives, de meilleurs ports et un support plus cohérent des studios, le plafond du Mac gaming pourrait être beaucoup plus haut qu’autrefois. Le gain n’est donc pas seulement ludique. Il concerne aussi la crédibilité de macOS comme plateforme graphique moderne.

En clair, Apple ne “répare” pas encore le gaming sur Mac par l’écosystème. Elle commence à le rendre techniquement difficile à ignorer par la puissance brute et l’efficacité de ses puces.

Apple ne gagne pas encore la guerre du jeu, mais elle a peut-être cessé de la perdre

Le plus intéressant avec le M5 Max, ce n’est pas qu’il fasse tourner quelques gros jeux. C’est qu’il modifie la question. Pendant longtemps, demander si un Mac pouvait jouer sérieusement paraissait presque absurde. Aujourd’hui, la question devient plus nuancée : quels jeux, dans quelles conditions, via quelle couche, avec quelles concessions ? C’est un changement de statut important.

En somme, le MacBook Pro M5 Max ne consacre pas encore l’âge d’or du jeu sur Mac. Mais il commence à prouver quelque chose de beaucoup plus utile pour Apple : l’idée d’un Mac capable de faire tourner des AAA modernes n’est plus une curiosité. Elle devient une possibilité crédible.