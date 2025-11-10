Accueil » Le MacBook Pro M6 aura un écran OLED tactile fin 2026

Apple s’apprête à revoir en profondeur le design de son MacBook Pro, avec une refonte majeure prévue pour 2026.

Selon les informations de Bloomberg et de plusieurs fuites concordantes, la marque à la pomme prévoit d’équiper ses ordinateurs portables haut de gamme d’un écran OLED tactile, tout en conservant le design actuel sur les modèles plus abordables.

MacBook Pro : Un design OLED exclusif aux modèles premium

Apple travaillerait sur un nouveau MacBook « abordable » prévu pour 2026, mais seuls les MacBook Pro équipés des puces M6 Pro et M6 Max profiteraient du nouvel écran OLED et du châssis redessiné.

Le modèle standard avec puce M6 garderait pour sa part un écran LCD classique et le design actuel.

Ce que cela signifie :

Écran OLED à la place du Mini-LED : noirs parfaits, contraste renforcé, meilleure luminosité et autonomie accrue.

Écran tactile — une première sur un MacBook Pro — avec macOS adapté à la navigation gestuelle.

Nouveau châssis en aluminium plus fin et plus léger, doté de charnières renforcées pour une meilleure stabilité lors de l’utilisation tactile.

Écran percé (punch-hole) pour la caméra frontale, supprimant la notch visible sur les modèles actuels.

C’est la première refonte majeure du MacBook Pro depuis l’introduction des modèles 14 et 16 pouces en 2021.

Le calendrier des prochains Mac

Apple prévoit une transition progressive vers la gamme M6 :

Période Appareils attendus 1er semestre 2025 Nouveaux MacBook Pro M5 Pro/M5 Max + MacBook Air M5 Mi-2026 Mac mini M5/M5 Pro + Mac Studio M5 Max/M5 Ultra Fin 2026 Nouveau MacBook abordable + MacBook Pro M6 Pro/M6 Max (OLED)

Cette stratégie rappelle celle de 2020 lors du passage aux puces Apple Silicon, où chaque gamme avait été mise à jour progressivement.

Les nouveautés technologiques du futur MacBook Pro OLED

1. Écran OLED nouvelle génération

Luminosité et contraste nettement améliorés.

Couleurs plus précises et noirs profonds.

Consommation énergétique réduite, prolongeant l’autonomie.

2. Écran tactile intégré

Prise en charge du toucher et des gestes directement sur l’écran.

macOS adapté à une interaction hybride clavier/tactile.

Charnières renforcées pour éviter le mouvement du couvercle lors des tapotements.

3. Design « punch-hole »

Suppression de l’encoche (« notch ») au profit d’un trou circulaire pour la webcam.

Design plus moderne et bordures plus fines.

Une différenciation tarifaire encore plus marquée

Apple réserverait ses innovations à la gamme la plus coûteuse, consolidant la séparation entre les modèles standard et Pro/Max. Aujourd’hui déjà, la différence de prix entre les puces Pro et Max est importante ; l’ajout de l’OLED accentuera encore ce positionnement.

Modèle Prix actuel estimé MacBook Pro M4 Pro à partir de 2 550 € MacBook Pro M4 Max à partir de 3 720 € Futur MacBook Pro M6 Pro/M6 Max (OLED) probablement > 4 000 €

Cette stratégie renforce le statut du MacBook Pro comme produit haut de gamme professionnel, laissant les modèles Air et standard occuper le segment grand public.

Ce que cela implique pour les acheteurs :

Le nouveau design OLED tactile sera réservé aux MacBook Pro M6 Pro et M6 Max à partir de fin 2026.

Le MacBook Pro de base conservera le design et l’écran actuels au moins un an de plus.

Les utilisateurs professionnels seront incités à opter pour les modèles les plus performants, tandis que les particuliers resteront sur le MacBook Air ou le modèle d’entrée de gamme.

Apple renforce la frontière entre le haut de gamme et le reste

Le futur MacBook Pro OLED tactile incarne la vision d’Apple : un design plus fin, un écran spectaculaire, une technologie d’affichage avancée et une ergonomie modernisée.

Mais cette révolution sera réservée aux clients les plus exigeants (et les plus fortunés). Les autres devront patienter — ou se contenter du design actuel — jusqu’en 2027.