Osmo Pocket 4 Pro : Le leak de Shenzhen confirme la double caméra et le zoom optique

Après les boîtes de revendeurs et les listings d’entrepôt, voici la fuite qui fait vraiment monter la pression : une photo prise de face d’un appareil présenté comme la Osmo Pocket 4 Pro.

Et sur ce cliché, un détail saute aux yeux : deux objectifs logés dans la tête de nacelle, là où la gamme Pocket n’en a historiquement proposé qu’un seul.

Quand une fuite ressemble à un produit « déjà dehors »

L’image aurait été capturée dans un centre de ski indoor à Shenzhen, ville où DJI est basé — un contexte étrange, mais crédible pour une sortie « en test » dans un lieu fréquenté, éclairé et propice aux démonstrations. Notebookcheck reprend ce scénario, en parlant d’un appareil vu « en public » et suffisamment abouti pour qu’on distingue clairement sa face avant.

Cette fuite arrive surtout au bon moment : la semaine dernière, d’autres fuites montraient des packagings de la Osmo Pocket 4 (standard) et évoquaient des stocks déjà en circulation côté revendeurs — un signal classique d’un lancement proche.

Ce que l’image « confirme » : une double optique dans la tête stabilisée

Sur la photo, la signature Pocket est intacte : format de poche, une tête stabilisée, et l’écran rotatif popularisé par la Pocket 3. Mais, la nacelle accueille deux lentilles au lieu d’une. Notebookcheck parle explicitement d’un premier aperçu à « double caméras ».

L’hypothèse la plus logique, à ce stade, c’est une combinaison d’un grand-angle principal pour la majorité des plans, et un second module 2× à 4× (téléobjectif ou zoom) pour offrir une vraie flexibilité sans recadrage numérique agressif.

DJI n’ayant rien officialisé sur la taille des capteurs ou la résolution, il faut rester prudent : cette seconde optique peut aussi viser des usages plus « IA/assistance » (suivi, profondeur, etc.). Mais l’intention la plus « créateur » reste le zoom optique.

Pourquoi c’est un tournant : la Pocket devient un outil, pas seulement une « mini-cam »

Le Pocket 3 a déjà placé la barre haut avec son capteur de un pouce et la 4K jusqu’à 120 fps, tout en gardant la simplicité d’un gimbal caméra prêt à filmer. Passer à une double caméra sur un modèle Pro, c’est répondre à une frustration concrète : la focale unique.

Pour un vlogueur ou un voyageur, pouvoir basculer instantanément d’un plan large à un plan plus serré change la grammaire vidéo — surtout sans passer par un boîtier plus gros ni multiplier les accessoires.

DJI prépare une segmentation « Pocket 4 »/« Pocket 4 Pro » (et ça se tient)

Les fuites récentes suggéraient déjà un lancement potentiellement en deux temps, avec un modèle standard d’abord, puis un Pro plus tard. Voir ce qui ressemble à un prototype très abouti (voire de pré-série) du Pro dès maintenant peut vouloir dire deux choses : soit DJI accélère et rapproche les lancements, soit la marque teste déjà le Pro sur le terrain pendant que le standard finalise sa phase commerciale.

Dans tous les cas, la logique de produit est limpide : une Pocket 4 « grand public » qui consolide la formule, et une Pocket 4 Pro qui devient l’option « créateurs » — exactement comme DJI le fait dans d’autres gammes, en réservant les vrais différenciateurs à la version premium.

La question décisive, désormais : DJI va-t-il miser sur une seconde optique « vraiment utile » (télé/zoom optique), ou sur une double caméra plus « tech » (capteur secondaire pour des fonctions avancées) ? Si c’est la première option, le Pocket 4 Pro pourrait devenir l’un des outils les plus désirables pour filmer léger en 2026.