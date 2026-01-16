Accueil » MacBook Pro M5 Pro & M5 Max : L’annonce surprise attendue pour le 28 janvier

Apple a déjà posé la première pierre de sa roadmap Mac en octobre 2025 avec un MacBook Pro de 14 pouces équipé de la puce M5. Mais, il manque encore la pièce maîtresse du puzzle : les versions M5 Pro et M5 Max, attendues sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces plus haut de gamme.

Et, un nouvel indice « calendaire » relance l’idée d’une annonce… autour du 28 janvier 2026, jour où Apple lance aussi son nouveau bundle créatif Creator Studio.

Creator Studio arrive le 28 janvier — et vise exactement la même cible

Apple a officialisé Apple Creator Studio, un abonnement qui regroupe ses applications pro : Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro (sur Mac et iPad), plus Motion, Compressor et MainStage (Mac). Le service sera disponible le mercredi 28 janvier 2026, via l’App Store, à 12,99 €/mois (ou 129 €/an), avec une offre éducation très agressive.

C’est précisément ce timing qui alimente les spéculations : un abonnement « créateurs » qui débarque pile quand Apple pourrait dévoiler ses MacBook Pro les plus « créateurs ».

Pourquoi la date du 28 janvier revient ?

Macworld avance que la date de lancement de Creator Studio (un mercredi) pourrait être un signal indirect pour une annonce des MacBook Pro M5 Pro/M5 Max : même public cible, même logique d’écosystème, et un calendrier Apple souvent rythmé par des annonces en milieu de semaine.

La thèse a été reprise/renforcée par d’autres médias Apple qui parlent également de signes pointant vers une fin janvier pour les MacBook Pro plus puissants, tout en restant prudents sur le caractère non confirmé.

Fait établi : Apple a annoncé le 15 octobre 2025 un MacBook Pro 14 pouces mis à jour avec la puce M5. Ce qui manque toujours, ce sont les modèles « haut de gamme » qui, traditionnellement, portent les puces Pro et Max — et qui intéressent directement les utilisateurs Final Cut/Logic, donc la clientèle que Creator Studio vise frontalement.

Apple pourrait orchestrer un « package pro » (silicon + logiciels), pas juste une annonce Mac

Si Apple cale une annonce MacBook Pro M5 Pro/M5 Max autour de Creator Studio, le message serait très simple — et très Apple :

Vous payez un abonnement qui vous donne les outils (Final Cut/Logic/Pixelmator, etc.)

Vous achetez la machine qui débloque le plein potentiel (encodage, rendu, IA locale, workflows lourds)

Et l’ensemble devient un tunnel d’entrée « créatif » plus fluide que l’alternative Adobe, y compris en prix.

Autrement dit, ce n’est pas seulement « de nouveaux Mac ». C’est potentiellement une mise en scène de l’offre pro : Apple silicon + apps pro + nouveaux modèles économiques.

Rien n’est confirmé, et « 28 janvier » peut n’être qu’une coïncidence

Important : ni l’existence d’un événement, ni l’annonce de MacBook Pro M5 Pro/M5 Max le 28 janvier n’est confirmée par Apple à ce stade. Les sources parlent d’indices et d’un calendrier plausible, pas d’une invitation officielle.

Mais si l’on cherche une fenêtre « logique » : fin janvier colle bien avec l’arrivée de Creator Studio, et le fait qu’Apple a déjà lancé le M5 « entrée » en octobre, laissant mécaniquement de la place à une seconde salve début 2026.