iPhone Air 2 : Apple ajoutera l’ultra-grand-angle et miniaturisera Face ID pour 2026

L’iPhone Air a marqué les esprits par sa silhouette, mais aussi par le prix des compromis. À 1 229 euros, l’idée d’un modèle ultra-fin n’a pas suffi à faire oublier une fiche photo jugée trop limitée, ni une autonomie forcément contrainte par la chasse aux millimètres.

Selon une nouvelle fuite, Apple tenterait de rééquilibrer la formule dès cette année pour son iPhone Air 2 avec l’ajout d’un ultra-grand-angle — et, surtout, avec une chaîne d’approvisionnement mobilisée pour miniaturiser Face ID afin de libérer de la place à l’intérieur.

Les critiques qui reviennent le plus souvent autour de l’iPhone Air tiennent en une phrase : « magnifique en main, frustrant au quotidien ». Une partie de la presse a récemment rapporté qu’Apple aurait même réduit ses objectifs de production de l’iPhone Air, notamment après des retours mitigés sur la caméra unique et la batterie plus petite qu’un iPhone Pro.

En face, Samsung a joué la même carte de l’ultra-fin avec le Galaxy S25 Edge, preuve que la catégorie existe — mais que la marge d’erreur est mince quand le design impose des sacrifices visibles.

Un ultra-grand-angle pour l’iPhone Air 2

Un nouveau rapport relayé ces derniers jours affirme qu’Apple prévoirait d’ajouter un second module photo, ultra-grand-angle, sur l’iPhone Air 2. L’objectif est évident : rendre le modèle plus crédible en photo (paysages, intérieur, groupe, vidéo) sans le faire basculer dans une logique « Pro ».

Une rumeur évoque même un duo de capteurs de 48 et 48 mégapixels (principal + ultra-grand-angle) — avec la prudence habituelle : c’est présenté comme une piste « envisagée », pas comme une certitude industrielle verrouillée.

Le vrai enjeu : faire tenir la photo… sans sacrifier Face ID

Le passage le plus intéressant de cette rumeur n’est pas la caméra en elle-même, mais ce qu’elle implique : l’intérieur serait déjà « au cordeau ». Pour ajouter un module, Apple aurait besoin de composants Face ID plus fins (un packaging plus compact), et aurait mandaté un fournisseur pour rendre ça possible.

C’est le genre de détail qui sonne plausible : dans un châssis ultra-fin, la moindre épaisseur gagnée sur un bloc optique, une nappe, un capteur IR ou un empilement mécanique se transforme en millimètres précieux ailleurs. Et au-delà de l’iPhone Air, la miniaturisation de Face ID est un sujet récurrent dans l’écosystème Apple (Dynamic Island plus discrète, capteurs partiellement sous l’écran, etc.), même si les directions exactes varient selon les générations et les sources.

Le « téléphone ultra-fin » n’a pas un problème d’idée, il a un problème de batterie

Si l’iPhone Air 2 gagne vraiment un ultra-grand-angle, Apple admettrait implicitement que le premier modèle a été trop radical : la finesse ne peut pas être l’argument unique à 1 300 euros. Mais la vraie ligne rouge reste l’autonomie — et tant que l’industrie n’adopte pas plus largement des batteries nouvelle génération (souvent citées côté rumeurs, comme le silicium-carbone), les « Air » resteront condamnés à compenser par des arbitrages : moins de batterie, moins de caméras, ou moins de performances soutenues.

Autrement dit, ajouter une caméra est une victoire marketing et pratique, mais la catégorie ne deviendra « évidente » que le jour où la finesse ne coûtera plus une demi-journée d’usage.