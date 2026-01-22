Accueil » Apple AI Pin : Le futur remplaçant de l’iPhone se clipsere-t-il sur nos vestes dès 2027 ?

Apple AI Pin : Le futur remplaçant de l’iPhone se clipsere-t-il sur nos vestes dès 2027 ?

Et si la prochaine grande interface d’Apple ne se portait ni au poignet, ni sur le nez, mais… sur une veste ? Selon The Information, Apple travaillerait sur un AI Pin compact, bardé de capteurs, pensé pour faire tourner la future génération de Siri en mode chatbot — et prolonger l’iPhone sans l’afficher.

Le timing n’a rien d’innocent. Cette rumeur arrive alors que Apple est déjà annoncée en train de refondre Siri pour le transformer en assistant conversationnel (voix + clavier), intégré à iOS, iPadOS et macOS — un projet attribué à Mark Gurman (Bloomberg).

Dans ce scénario, le AI Pin serait moins un « nouveau gadget » qu’un nouveau point d’accès à ce Siri nouvelle génération : un objet toujours disponible, prêt à capter le contexte, et à répondre sans écran.

À quoi ressemblerait l’AI Pin d’Apple : caméras, micros, haut-parleur, bouton

Les premiers détails décrivent un appareil circulaire, plat, à peine plus épais qu’un AirTag, logé dans une coque aluminium et verre. À l’avant : deux caméras (une « standard », une grand-angle) pour capter l’environnement en photo/vidéo. Sur la tranche : trois microphones pour l’audio.

Et, un haut-parleur intégré pour les retours vocaux, complété par un bouton physique. La recharge évoquée serait sans fil, via une interface de type inductive (dans l’esprit de l’Apple Watch).

Autrement dit : tout ce qu’il faut pour une IA « multimodale » — voir, entendre, répondre — dans un format pensé pour se clipser sur un vêtement ou un sac, et se distinguer de l’Apple Watch.

Apple entre sur un terrain miné… mais pas vide

Le marché des « AI Pin » a déjà laissé des traces. Humane, avec son AI Pin, a illustré le risque : critiques sévères, usage frustrant, puis arrêt du produit et vente d’actifs à HP, au point de transformer l’objet en quasi presse-papier une fois les serveurs coupés.

Pourtant, l’idée revient, signe qu’elle touche une intuition juste : l’assistant doit sortir du téléphone. OpenAI vise un premier appareil en 2026, selon Axios, pendant que l’industrie aligne concepts et prototypes.

Même Motorola a montré au CES 2026 un concept de compagnon IA « sans écran » (Maxwell), pensé pour capturer, résumer, interagir — plus léger, plus humble, mais révélateur d’une tendance.

Le défi pour Apple est donc double. La firme doit créer un vrai « pourquoi » : convaincre que cet AI Pin fait mieux (ou autrement) que l’iPhone + l’Apple Watch + des AirPods. Mais, elle doit gagner la bataille sociale : un objet avec caméras et micros, porté sur soi, soulève immédiatement des questions d’étiquette et de confiance — même si Apple mise historiquement sur des garde-fous de confidentialité.

Et c’est là que la rumeur devient intéressante : Apple ne semble pas chercher un « téléphone bis », mais une interface ambiante — une IA qui comprend votre contexte, sans vous forcer à sortir un écran. Si Siri « Campos » est réellement le pilier logiciel d’iOS 27, alors un pin serait une manière d’en faire un réflexe, pas une fonctionnalité.

2027… ou jamais : un projet encore fragile

The Information insiste sur un point crucial : le produit serait très tôt dans son développement, et pourrait autant aboutir qu’être annulé, selon les contraintes d’ingénierie et l’évolution du marché. La cible évoquée serait 2027, avec même une ambition de volume au lancement rapportée par The Information (à prendre avec précaution tant que rien n’est officialisé).

Si Apple sort réellement un AI Pin, la question ne sera pas « est-ce que ça marche ? » mais « est-ce que ça devient indispensable ? ». Car l’histoire récente l’a prouvé : une IA portable qui ne surclasse pas le smartphone finit toujours par ressembler à un accessoire de démo.