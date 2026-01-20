Accueil » OpenAI et Jony Ive : Le premier appareil IA officiellement attendu pour fin 2026 !

Pendant des années, OpenAI a dominé l’imaginaire par le logiciel. Désormais, l’entreprise veut toucher le réel — littéralement — avec un premier appareil grand public en préparation aux côtés de Jony Ive. L’idée n’est pas de fabriquer « un nouveau téléphone », mais de proposer une interface plus calme, plus intuitive, presque anti-addictive.

Sauf qu’en 2026, construire un objet IA n’est pas seulement une question de design : c’est une bataille de confidentialité, de chaîne d’approvisionnement… et de crédibilité.

Pas « plus tard cette année », mais une trajectoire vers le second semestre 2026

Le signal le plus solide vient d’Axios : OpenAI vise un lancement de son premier device dans la seconde moitié de 2026, selon Chris Lehane (chief global affairs officer), qui a évoqué le sujet à Davos.

C’est une nuance importante par rapport à l’idée d’une sortie « plus tard cette année » : ce que l’on peut attendre en 2026, c’est plutôt une montée en visibilité (teasing, démonstration, détails produits), pas nécessairement une commercialisation immédiate partout.

Le cœur du projet, c’est l’intégration de io Products, Inc. (la structure cofondée autour de Jony Ive) dans l’orbite OpenAI. OpenAI l’a annoncé publiquement dans une lettre signée « Sam & Jony », confirmant que l’équipe d’io a fusionné avec OpenAI et que LoveFrom prend des responsabilités créatives élargies.

Et côté chiffres, Reuters rapporte un deal valorisé à 6,5 milliards de dollars, ce qui replace le hardware non pas comme un hobby, mais comme une stratégie centrale.

La « razzia » Apple : moins un coup de com’ qu’une nécessité industrielle

Les rumeurs de recrutement agressif d’anciens d’Apple ne sortent pas de nulle part : L’équipe « io » continue d’attirer des profils Apple, signe d’un effort sérieux sur l’industrialisation du produit.

Pourquoi c’est logique ? Parce qu’un objet IA « calme » demande exactement les compétences qu’Apple sait mieux que quiconque assembler : intégration hardware-software, capteurs, acoustique, batterie, miniaturisation, UX « sans friction ».

À quoi ressemblera l’appareil ? Les rumeurs se contredisent — et c’est révélateur

Il y a un point de friction majeur dans le paysage des fuites :

D’un côté, des articles parlent d’un wearable derrière l’oreille/type écouteur « toujours active »

D’un l’autre, des éléments issus de documents judiciaires autour d’un litige de marque (« io »), indiquent que le premier appareil de OpenAI ne serait pas un wearable ni un appareil in-ear, et qu’il ne sortirait pas avant 2026

Cette contradiction est presque rassurante : elle montre que le projet a pu explorer plusieurs formes avant de converger — ou que le marché confond encore prototypes et produit final. Le plus crédible aujourd’hui, c’est donc moins « un format précis » qu’une intention : un objet compact, possiblement sans écran, centré sur la voix et le contexte, conçu pour réduire le bruit numérique au lieu de l’amplifier.

Foxconn, sortie partielle de Chine : le hardware devient géopolitique

Autre indice que le projet est entré dans une phase « industrie » : plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement évoquent Foxconn comme partenaire de fabrication (avec un déplacement hors de Chine, vers le Vietnam ou les États-Unis). Ce n’est pas un détail : pour un appareil IA, la chaîne d’approvisionnement n’est plus seulement un sujet de coûts, mais de risques (contrôles des exports, tensions commerciales, souveraineté technologique).

Le « calme » est une promesse magnifique… et une pente glissante. Un appareil IA ambiant implique des questions immédiates : écoute et capture du contexte (micro, éventuellement caméra), traitement local vs cloud (latence, confidentialité, coût) et modèle économique (abonnement ? bundle ? intégration à ChatGPT ?).

Et, c’est précisément là que le duo Altman–Ive est attendu : Apple a gagné parce qu’il a su rendre l’informatique « invisible ». OpenAI devra prouver qu’il peut rendre l’IA invisible sans la rendre opaque.

Si OpenAI réussit, ce ne sera pas « un nouveau gadget » — ce sera une nouvelle grammaire

Ce projet ressemble de plus en plus à une tentative de définir un troisième objet dans nos vies : ni smartphone, ni laptop, mais un compagnon computationnel qui se déclenche quand il a une valeur réelle. OpenAI a l’IA. Jony Ive a le langage produit. Reste à inventer l’élément le plus rare : la confiance.

Et si l’appareil arrive vraiment au second semestre 2026, il ne faudra pas seulement juger ce qu’il fait… mais ce qu’il vous évite de faire.