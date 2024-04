Tests du Humane Ai Pin : Le futur n’est pas encore là

Alors, que penser du révolutionnaire AI Pin de Humane ? L’histoire de l’informatique personnelle a été marquée par l’introduction de quelques grandes avancées. Il y a d’abord eu l’ordinateur de bureau, puis l’ordinateur portable, et enfin le smartphone (et la tablette). Mais si chacun de ces appareils s’est amélioré au fil du temps, cela fait près de 20 ans que nous n’avons pas assisté à des lancements de produits ayant des conséquences aussi importantes.

Bien sûr, il y a eu quelques nouvelles catégories de produits comme les smartwatches et les lunettes VR/AR, mais pour la plupart, il s’agit de compagnons pour vos appareils existants ou de produits de niche utilisés pour des applications spécifiques comme les jeux ou… tout ce qu’Apple espère que les gens feront lorsqu’ils porteront un casque.

Mais une poignée de startups, dont Humane et Rabbit, espèrent que la prochaine grande nouveauté sera de petits appareils dépendant de l’IA qui pourraient un jour remplacer votre téléphone.

Maintenant que le Humane Ai Pin est expédié et que les premières critiques ont été reçues, il semble que cette nouvelle catégorie d’appareils ait du potentiel, mais le premier produit n’a pas réussi à être à la hauteur de ce potentiel jusqu’à présent.

Le titre de l’article vous donnera une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Le Humane AI Pin n’est la solution à aucun des problèmes technologiques — Engadget

Le AI Pin de Humane n’est pas prêt à remplacer votre téléphone, mais un jour elle pourrait le faire — Inverse

Le AI Pin de Humane : on est loin du compte — The Verge

J’ai vécu avec un AI Pin de 699 dollars sur ma poitrine. Vous ne devriez probablement pas. — Le Washington Post

Le point sur le AI Pin de Humane : Humane Ai Pin — Ce « second cerveau » tactile portable est trop dépouillé et n’est pas si utile que cela. —Wired

Le Ai Pin n’a pas convaincu dans son état

En bref, le Ai Pin est un minuscule badge que vous pouvez fixer à vos vêtements à l’aide d’une batterie magnétique. Vous l’activez en touchant le badge, comme un communicateur de Star Trek, et vous demandez au Ai Pin d’effectuer des tâches ou de répondre à des questions.

Il s’agit d’un appareil inhabituel, car il n’y a pas d’écran. Au lieu de cela, vous interagissez principalement par la voix, mais il y a aussi un projecteur qui peut afficher des informations sur votre main lorsque vous avez besoin de visuels et/ou que vous voulez ajuster des paramètres.

Mais toutes les critiques soulignent les problèmes majeurs du Ai Pin tel qu’il existe aujourd’hui. Il coûte 700 dollars, nécessite un abonnement de 24 dollars par mois et ne fait pas vraiment la plupart des choses que vous voudriez qu’il fasse.

Comme il s’appuie sur les serveurs sur le cloud de Humane pour tout traiter, il faut parfois jusqu’à 10 secondes pour obtenir une réponse à une question. Et comme il s’appuie sur l’IA générative, ces réponses sont parfois tout simplement fausses. D’autres fois, notent les critiques, l’application ne répond pas du tout.

Un service connecté qui coûte cher

Lorsqu’elle fonctionne, elle est considérée comme assez géniale, vous permettant d’effectuer des actions assez rapidement sans avoir à sortir votre téléphone, à le déverrouiller, à trouver la bonne application et à déclencher une action. Mais il est difficile de recommander un produit qui coûte aussi cher qu’un téléphone décent et qui nécessite un abonnement lorsqu’il n’est pas aussi fiable.

Il présente également des limites assez importantes qui l’empêchent de remplacer votre téléphone. Par exemple, il n’est pas possible de régler des minuteurs ou des alarmes. Vous pouvez créer des listes de courses, par exemple, mais l’application ne fonctionne pas lorsque vous essayez d’ajouter des éléments à une liste. Le seul service de streaming musical qu’il « prend en charge » est Tidal, mais les utilisateurs ont constamment signalé des problèmes pour lui faire jouer les chansons qu’ils voulaient écouter (ou n’importe quelle chanson).

Les images projetées par laser sur votre main peuvent être difficiles à voir en plein soleil. Les gestes à mémoriser pour naviguer dans l’interface utilisateur projetée semblent assez compliqués et beaucoup moins intuitifs que la navigation tactile à laquelle nous nous sommes habitués sur les smartphones et les tablettes. Enfin, l’autonomie de la batterie du Ai Pin est réputée horrible.

Peut-on attendre mieux du AI Pin ?

Certains de ces éléments peuvent-ils s’améliorer au fil du temps grâce à des mises à jour logicielles ? Bien sûr, mais on ne sait pas si et quand l’IA générative sera totalement exempte « d’hallucinations », ce qui pourrait limiter l’utilité d’un appareil qui repose si fortement sur l’IA. En outre, le fait que tout repose sur des serveurs basés sur le cloud signifie que le Ai Pin ne vaut que ce que vaut sa connexion de données et qu’il devient un gadget de 700 dollars si vous cessez de payer l’abonnement de 24 dollars par mois.

Peut-être qu’un jour, l’avenir des interfaces homme-machine se résumera à un minuscule badge de type Star Trek que l’on tapote plutôt qu’à un écran que l’on sort de sa poche. Il pourrait s’agir d’un moyen plus rapide et plus naturel d’accomplir des tâches sans se laisser distraire par les dernières notifications des réseaux sociaux.

C’est peut-être la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui avec les ordinateurs ambiants portables basés sur l’IA. Peut-être que les produits d’aujourd’hui sont à peine assez utiles pour justifier leur prix parce que la technologie n’est tout simplement pas encore prête. Mais cela ne signifie pas que l’idée qui sous-tend des appareils comme le Humane Ai Pin et le Rabbit R1 est vouée à l’échec. Il se peut tout simplement que la technologie ne soit pas encore au point.

Ou peut-être s’agit-il simplement d’une mauvaise idée.