Siri « Campos » : Apple prépare un chatbot IA natif pour remplacer l’assistant actuel

Siri pourrait bientôt changer de nature. D’après Mark Gurman (Bloomberg), Apple ne veut plus seulement « améliorer » son assistant vocal : la marque viserait une refonte complète pour en faire un chatbot IA natif, capable de répondre en conversation, à la voix comme au clavier, directement dans l’interface de l’iPhone et du Mac.

Siri n’évolue plus, il se réinvente

L’annonce — encore au stade de rapport — tombe à un moment où la comparaison avec ChatGPT, Gemini ou Claude est devenue inévitable. Selon Bloomberg, cette refonte remplacerait l’interface actuelle de Siri par une expérience de chat plus moderne, pensée pour des échanges plus longs et plus naturels.

Le projet porterait le nom de code « Campos » et serait prévu plus tard en 2026, avec un calendrier très « Apple » : présentation à la WWDC en juin, puis lancement en septembre en même temps que les nouveaux OS.

Un Siri à deux modes (parler + taper), et un socle Gemini « sur mesure »

Point clé : ce « Siri chatbot » serait distinct des fonctions de personnalisation IA que la firme doit activer « dans les prochains mois » (toujours selon Bloomberg). Autrement dit, Apple avancerait sur deux rails : une version de Siri plus personnelle, plus contextuelle (à court terme), puis un Siri chatbot nettement plus ambitieux (fin 2026).

Côté moteur, nous avons déjà eu la confirmation d’un partenariat pluriannuel avec Google : les prochains Apple Foundation Models seraient basés sur Gemini et l’infrastructure cloud de Google. Campos utiliserait une variante plus avancée de ce socle, avec des capacités censées « dépasser significativement » la personnalisation annoncée.

Apple choisit l’intégration, pas la course aux modèles

Le mouvement raconte une stratégie plus large : Apple semble vouloir gagner la bataille non pas par la taille brute de ses modèles, mais par l’intégration produit. En clair : moins « regardez notre IA », plus « elle est partout, sans effort ».

Le choix de Gemini, lui, ressemble à un compromis très Cupertino : accélérer (en s’adossant à un acteur majeur) tout en gardant la main sur l’expérience — et sur le récit autour de la confidentialité. Google souligne que ces modèles aideront à alimenter des fonctionnalités Apple Intelligence « y compris une itération de Siri plus personnalisée », tandis que Apple met prévoit que le traitement se fera sur l’appareil et son « Private Cloud Computing » pour rester aligné avec ses standards de privacy.

Il y a aussi une lecture concurrentielle : Apple se place en faiseur de rois entre les grandes IA plutôt qu’en challenger frontal sur l’infrastructure.

Ce que ça changerait pour les utilisateurs : Siri devient un « centre de commandes » conversationnel

Si cette refonte se confirme, le basculement le plus visible sera presque banal… et pourtant décisif : taper à Siri devient aussi naturel que lui parler. C’est un détail d’interface, mais c’est surtout un changement d’usage : on ne « lance » plus une commande, on discute avec un système.

Et c’est peut-être ça, l’ambition : faire de Siri non plus un bouton vocal, mais un compagnon de productivité, un moteur de synthèse et d’action, à la hauteur des chatbots qui ont redéfini les attentes depuis 2023.

Apple aurait déjà prévenu : iOS 27 et macOS 27 seraient très axés stabilité, avec Campos comme « principal ajout ». Une manière de dire que l’IA ne sera pas un gadget en surcouche, mais le cœur du millésime.