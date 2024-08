AI Pin de Humane : Un lancement décevant avec plus de retours que de ventes

Humane Inc. aurait atteint un million de dollars de rendement total pour son AI Pin, qui n’a été lancé qu’en avril.

La startup spécialisée dans l’intelligence artificielle a connu des difficultés depuis le lancement de son produit au début de l’année, lorsque les critiques se sont acharnées sur le produit. Le célèbre blogueur technologique Marques Brownlee est même allé jusqu’à qualifier l’appareil de 699 dollars de « pire produit que j’aie jamais testé ». Aujourd’hui, les statistiques de retour du produit sont publiées et les choses deviennent encore plus sombres pour l’entreprise basée à San Francisco.

Selon The Verge, qui affirme avoir obtenu des données internes sur les ventes, les AI Pin ont été retournés en plus grand nombre qu’ils n’ont été achetés entre mai et août. « En juin, seules 8 000 unités environ n’avaient pas été retournées, m’a dit une source ayant une connaissance directe des ventes et des données de retour ». « Aujourd’hui, le nombre d’unités encore entre les mains des clients s’est rapproché des 7 000, selon une source ayant une connaissance directe de la situation ».

Le chiffre d’affaires total du AI Pin de Humane est estimé à un peu plus de 9 millions de dollars, mais plus d’un million de dollars de produits auraient été retournés.

Ce faible chiffre est encore pire si l’on se souvient que la startup avait levé plus de 200 millions de dollars auprès d’éminents dirigeants de la Silicon Valley. Apparemment, environ 10 000 AI Pin et accessoires ont été expédiés au total, ce qui est bien loin des 100 000 AI Pin que Humane souhaitait expédier au cours de la première année.

Le AI Pin expliqué

Humane Inc. a répondu à The Verge. Zoe Cuccias, porte-parole de la société, a déclaré qu’il y avait des inexactitudes dans les rapports de l’éditeur, « y compris les données financières ».

The Verge précise : « Lorsqu’on lui a demandé des précisions sur ces inexactitudes, Zoe Cuccias a déclaré : nous n’avons rien d’autre à fournir, car nous ne commentons pas les données financières, et nous en référerons à notre conseiller juridique ».

Le porte-parole a également déclaré : « Nous savions que nous étions sur la ligne de départ, pas sur la ligne d’arrivée », et a déclaré que l’entreprise avait depuis lors publié plusieurs mises à jour logicielles pour « tenir compte des commentaires des utilisateurs ».