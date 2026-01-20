Accueil » Motorola Edge 70 Fusion : 7 000 mAh et Snapdragon 7s Gen 3, le nouveau roi de l’endurance ?

Motorola Edge 70 Fusion : 7 000 mAh et Snapdragon 7s Gen 3, le nouveau roi de l’endurance ?

Motorola Edge 70 Fusion : 7 000 mAh et Snapdragon 7s Gen 3, le nouveau roi de l'endurance ?

Motorola n’a pas attendu 2026 pour remettre un coup d’accélérateur : entre son nouveau haut de gamme Signature et une gamme Edge qui se densifie, la marque semble vouloir couvrir tous les étages du marché.

Et pendant que le Signature s’installe comme vitrine « premium », une fuite signée Evan Blass détaille presque entièrement le futur Motorola Edge 70 Fusion — un modèle qui pourrait miser sur un trio très 2026 : écran lumineux, endurance XXL, robustesse certifiée.

Motorola Edge 70 d’un côté, Signature de l’autre, Fusion au milieu

Motorola a déjà officialisé la ligne Signature début janvier 2026, avec un positionnement très haut de gamme (design, Snapdragon 8 Gen 5, et surtout une promesse rare : sept ans de mises à jour OS et sécurité).

Dans ce paysage, la famille Edge continue de jouer le rôle de colonne vertébrale : plus accessible, plus large, plus « marché de masse ».

Selon les informations relayées à partir d’une fuite d’Evan Blass, le Edge 70 Fusion mise clairement sur l’affichage pour se démarquer. Il embarque un écran AMOLED quad-curved de 6,78 pouces, affichant une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Compatible HDR10+, la dalle promet également une luminosité impressionnante, avec un pic annoncé jusqu’à 5 200 nits. L’ensemble est protégé par du Gorilla Glass 7i, un choix cohérent pour un appareil qui se veut à la fois élégant et endurant.

Justement, la robustesse fait partie des arguments clés. Le terminal combine une certification militaire MIL-STD-810H avec une double protection IP68 et IP69 contre l’eau et la poussière. Un trio que Motorola commence à bien maîtriser sur sa gamme Edge, et qui rassure sur la durabilité en conditions réelles.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm. Un SoC de milieu de gamme récent, pensé pour offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique, sans faire exploser le prix. Il s’accompagne de configurations mémoire généreuses : 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 256 Go de stockage dans les deux cas.

Une autonomie qui va mettre tout le monde d’accord

La partie photo s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels signé Sony Lytia, un choix plutôt rassurant sur le papier. À l’avant, le module selfie grimpe à 32 mégapixels. Les autres capteurs arrière n’ont pas encore été détaillés, ce qui laisse planer quelques inconnues sur la polyvalence photographique globale.

C’est toutefois l’autonomie qui attire le plus l’attention. La batterie affiche une capacité massive de 7 000 mAh, associée à une charge rapide de 68 W. Un chiffre particulièrement élevé pour ce segment, qui pourrait placer le smartphone parmi les références en matière d’endurance.

Côté logiciel, l’appareil tournerait sous Android 16, avec l’interface Hello UX de Motorola. En revanche, la politique de mises à jour reste floue : certaines sources évoquent trois ans de mises à jour Android, d’autres parlent de trois versions majeures d’Android accompagnées de quatre ans de correctifs de sécurité. Une confirmation officielle sera nécessaire pour y voir clair.

Textures « nylon/lin », couleurs Pantone, et identité Motorola assumée

La fuite insiste aussi sur l’esthétique : dos inspiré nylon/lin et palette Pantone (Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette). Motorola adore ces signatures « matières + couleurs », déjà visibles sur les Edge et certains Razr.

Sur le papier, le Edge 70 Fusion coche une tendance de fond : en 2026, beaucoup d’acheteurs ne cherchent plus « le plus puissant », mais le plus fiable. Et, Motorola semble assembler une formule très claire avec un écran premium (144 Hz, 1,5K, très lumineux), une certification robuste (MIL-STD + IP69), une autonomie qui dépasse les standards (7 000 mAh) et une puce milieu de gamme efficace plutôt que flamboyante (Snapdragon 7 s Gen 3).

C’est aussi une manière de se distinguer des concurrents qui misent tout sur la charge ultra-rapide ou le capteur photo record : Motorola vend un smartphone qui peut encaisser la vraie vie, durer longtemps, et rester agréable à l’usage.

Aucune date officielle, mais plusieurs reprises évoquent une arrivée dans le trimestre en cours, ce qui collerait à un cycle proche de le Edge 60 Fusion l’an dernier.