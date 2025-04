Motorola Edge 60 Fusion : Élégance, performance et prix choc !

Motorola continue d’affirmer sa position sur le marché des smartphones abordables et élégants avec le lancement de son dernier modèle, le Motorola Edge 60 Fusion. Ce nouvel appareil combine un design raffiné, des matériaux de qualité et des fonctionnalités avancées, le tout à un prix compétitif.

Le Motorola Edge 60 Fusion se distingue par son écran LTPO P-OLED de 6,7 pouces, offrant une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 7i, assurant une résistance accrue aux chutes et aux rayures. Le design est complété par des finitions en cuir végétalien doux et des textures inspirées de la toile, conférant à l’appareil une esthétique à la fois moderne et durable. Le téléphone est disponible en plusieurs coloris validés par Pantone : Slipstream, Amazonite, Zephyr et Mykonos Blue (ce dernier étant exclusif au marché indien).

Sous le capot, le Motorola Edge 60 Fusion est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300. Il est accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et propose des options de stockage de 256 Go ou 512 Go. Cette configuration assure une performance fluide pour les tâches quotidiennes et le multitâche.

Le système de caméra arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un objectif ultra-grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, une caméra de 32 mégapixels est dédiée aux selfies.

Des fonctionnalités basées sur l’IA, telles que le moteur d’amélioration photo et la stabilisation adaptative, améliorent la qualité des images capturées.

Batterie et autonomie du Motorola Edge 60 Fusion

Le smartphone est doté d’une batterie de 5 200 mAh (ou 5 500 mAh selon le marché), supportant une charge rapide filaire de 68W. Cette capacité garantit une utilisation prolongée tout au long de la journée.

Le Motorola Edge 60 Fusion bénéficie des certifications IP68 et IP69, le protégeant contre la poussière et l’eau, y compris une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Il est également conforme à la norme MIL-STD-810H, attestant de sa robustesse face aux conditions extrêmes.

L’appareil fonctionne sous Android 15 et intègre des fonctionnalités Moto AI, telles que « Pay Attention » pour la transcription audio et « Remember This » pour capturer des informations en temps réel. Motorola s’engage à fournir deux ans de mises à jour majeures du système et trois ans de correctifs de sécurité.

Disponibilité et prix

Le Motorola Edge 60 Fusion est disponible dès aujourd’hui. Une seule configuration est dipsonible. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est vendu au prix de 399,99 euros.

En résumé, le Motorola Edge 60 Fusion combine un design élégant, des performances solides et des fonctionnalités avancées, le tout à un prix abordable, renforçant ainsi la réputation de Motorola dans le segment des smartphones de milieu de gamme.