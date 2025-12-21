Accueil » Motorola Edge 70 Ultra (Moto X70 Ultra) : un futur flagship qui peaufine sa montée en gamme

Motorola se prépare à lever le voile sur son prochain smartphone ultra-premium. Attendu dans les prochaines semaines sur certains marchés, le Motorola Edge 70 Ultra — également connu sous le nom de Moto X70 Ultra — continue de se dévoiler au compte-gouttes à travers les fuites.

Une nouvelle indiscrétion, signée du leaker Bald Panda, apporte cette fois un éclairage plus précis sur l’écran, la puce, les caméras et les coloris.

Motorola Edge 70 Ultra : Un écran OLED plat et une puce Snapdragon de nouvelle génération

Selon les informations partagées, le Motorola Edge 70 Ultra serait équipé d’un écran OLED plat de 6,7 pouces, un choix qui confirme la tendance actuelle vers des dalles plus sobres et plus ergonomiques sur les flagships Android.

Les caractéristiques annoncées incluent une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un ensemble désormais attendu à ce niveau de gamme, mais qui reste un excellent compromis entre finesse d’affichage et efficacité énergétique.

Sous le capot, Motorola ferait partie des premiers constructeurs à adopter le Snapdragon 8 Gen 5, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm. Le smartphone a d’ailleurs déjà été repéré sur Geekbench avec 16 Go de RAM et Android 16 en sortie de boîte.

Aucune information fiable n’a encore filtré concernant la capacité de la batterie ou la vitesse de charge, deux éléments que Motorola soigne généralement sur ses modèles Ultra.

Un triple module photo de 50 mégapixels sans compromis apparent

Côté photographie, le Motorola Edge 70 Ultra / Moto X70 Ultra miserait sur une approche équilibrée mais ambitieuse. Le module arrière intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Sur le papier, cette configuration suggère une volonté claire de proposer une expérience photo homogène, sans capteur secondaire « sacrifié ». Reste à voir si Motorola accompagnera ce hardware d’un traitement logiciel suffisamment mature pour rivaliser avec les ténors du segment.

Les rendus ayant circulé jusqu’ici confirment un appareil fin et léger, fidèle à la philosophie Edge. En plus des coloris noir et vert déjà évoqués, le Moto X70 Ultra devrait également être décliné en bronze, une teinte qui s’inscrit dans la montée en gamme esthétique de Motorola.

Autre rumeur intéressante : le smartphone pourrait prendre en charge un stylet, une fonctionnalité encore rare sur les flagships Android hors Samsung. Si elle se confirme, elle positionnerait le X70 Ultra comme une alternative crédible pour les usages productifs et créatifs.

Edge 70 Ultra ou nouveau départ pour Motorola ?

Si le lancement sous le nom Edge 70 Ultra semblait acquis pour les marchés internationaux, un élément vient rebattre les cartes. Le leaker Evan Blass affirme que Motorola pourrait finalement abandonner la marque Edge pour ce modèle.

À la place, le X70 Ultra pourrait inaugurer une toute nouvelle gamme baptisée Motorola Signature, destinée à incarner le renouveau du positionnement premium du constructeur. Un changement de nom qui irait au-delà du simple marketing, et qui suggérerait une refonte plus globale de l’identité haut de gamme de Motorola.

Un lancement attendu début 2026

À ce stade, aucune date officielle n’a été confirmée. Les dernières estimations tablent toutefois sur une présentation au premier trimestre 2026, laissant encore quelques semaines aux fuites pour affiner la fiche technique.

Une chose est sûre : avec le Moto X70 Ultra / Edge 70 Ultra, Motorola semble déterminé à jouer plus sérieusement que jamais dans la cour des flagships Android.