Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 : L’IA arrive sur les smartphones abordables

Les ambitions de Qualcomm en matière d’intelligence artificielle s’étendent désormais à un territoire plus abordable. Une variante relativement modeste de l’un des meilleurs chipsets de Qualcomm récemment révélé, le Snapdragon 7s Gen 3, apportera l’IA sur l’appareil aux smartphones de milieu de gamme et à petit budget dans le courant de l’année.

Comme toujours, le suffixe « s » de Qualcomm est dédié au marché des smartphones abordables. Le Snapdragon 7s Gen 3 est le petit frère du 8 s Gen 3 révélé il y a quelques mois, bien qu’il soit plus précisément décrit comme une ramification du Snapdragon 7 Gen 3 standard. Certaines caractéristiques sont inférieures à celles du Snapdragon 7 Gen 3 standard — nous sommes passés à un cœur principal de 2,5 GHz — mais les deux puces présentent plus de similitudes que de différences. Un téléphone équipé du 7s Gen 3 peut prendre des photos de 200 mégapixels et utiliser la connectivité Wi-Fi 6E, par exemple.

Comparé à l’ancien 7s Gen 2, le nouveau Snapdragon 7s Gen 3 est un pas notable vers l’avenir.

Il bénéficie d’une augmentation de 20 % des performances du processeur, d’une hausse de 40 % des performances accélérées du GPU, d’une efficacité énergétique accrue de 12 % et d’une augmentation de 30 % des capacités d’intelligence artificielle de l’appareil.

L’intelligence artificielle intégrée à l’appareil est un gadget marketing, comme on pouvait s’y attendre. Mais, c’est compréhensible. Les fabricants cherchent désespérément à apporter davantage de fonctionnalités d’IA aux smartphones et, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, ce sont les fabricants qui achètent ces puces à Qualcomm. Cela dit, les fonctionnalités d’IA que Qualcomm met en avant dans cette version vous feront tourner de l’œil — prise en charge de Lama 2 et de Baichuan-7B, augmentation de la fonctionnalité Micro NPU — et le commun des mortels n’en profitera pas tant qu’une application phare ne l’utilisera pas. Cela pourrait potentiellement conduire à des applications d’IA plus rapides et plus réactives.

Des fonctionnalités d’IA au cœur du Snapdragon 7s Gen 3

Cependant, Qualcomm annonce deux fonctions d’intelligence artificielle qui pourraient profiter immédiatement aux acheteurs de smartphones de milieu de gamme et à petit budget. La première est la traduction et la transcription multilingues sur l’appareil (pas besoin du cloud). La seconde est l’annulation du bruit pour les appels téléphoniques et vidéo.

Les premiers smartphones équipés de Snapdragon 7s Gen 3 sortiront fin 2024 ou début 2025. Plusieurs grands fabricants de téléphones, dont Xiaomi, Realme, Samsung et Sharp, devraient adopter le Snapdragon 7s Gen 3 dans leurs prochains appareils. En fait, Xiaomi devrait annoncer le premier smartphone équipé de cette nouvelle plateforme dès le mois prochain.

Sur le papier, le Snapdragon 7s Gen 3 représente une mise à niveau significative pour les smartphones de milieu de gamme.