iPhone 18 Pro : Samsung prépare la dalle « LTPO+ » pour cacher Face ID sous l’écran

Trois ans après l’arrivée de la Dynamic Island, Apple pourrait déjà être en train de préparer la transition. Selon un nouveau rapport relayé par la presse coréenne et reprise par plusieurs médias spécialisés, Samsung Display travaillerait sur une dalle OLED « LTPO+ » destinée aux iPhone 18 Pro/Pro Max, et potentiellement au futur iPhone pliable.

L’ambition est double : gagner en efficacité énergétique et rendre possible l’intégration d’éléments Face ID sous la dalle, en particulier la caméra infrarouge.

Depuis l’iPhone X, l’avant de l’iPhone est rythmé par des compromis : encoche, puis pilule, puis la Dynamic Island. Si la rumeur d’un Face ID sous l’écran sur iPhone 18 Pro se confirme, Apple entrerait dans une phase de « désencombrement » progressif — étape clé avant un design encore plus radical à l’horizon 2027, souvent évoqué dans les fuites.

Le rapport attribué à ETNews affirme que Samsung Display fournirait des panneaux LTPO+ pour : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Fold (nom non officiel).

Deux points techniques ressortent :

Plus d’efficacité : LTPO+ utiliserait davantage de technologie « oxide » dans l’unité de pilotage (driver), ce qui améliorerait la consommation à fréquence variable (1–120 Hz).

Support de l’infrarouge sous l’écran : le panneau serait compatible avec l’intégration d’une caméra/élément infrarouge sous la dalle, indispensable pour faire évoluer Face ID au-delà d’une découpe visible.

Dans ce scénario, Apple pourrait rétrécir la Dynamic Island (voire le réinventer), puisqu’une partie du module TrueDepth n’aurait plus besoin d’être dans un évidement central.

iPhone 18 Pro : LTPO, LTPO+, qu’est-ce que ça change, concrètement ?

Même sans entrer dans le schéma électrique, l’idée est simple : LTPO est déjà le socle des écrans à fréquence adaptative (ProMotion) qui descendent très bas sur des contenus statiques pour économiser la batterie. Le « + » suggère une évolution de cette architecture visant à réduire encore la consommation du contrôle de dalle, tout en préparant des usages plus complexes (capteurs sous écran, gestion de transparence/localisation, etc.).

Ce n’est pas une amélioration « Instagrammable », mais c’est typiquement le genre de gain qui se traduit par quelques points d’autonomie « gratuits », moins de chauffe, et une expérience 120 Hz moins coûteuse au quotidien.

L’iPhone pliable en toile de fond : l’écran « quasi sans pli » revient dans la conversation

La même vague de rapports recoupe un autre thème : un écran pliable plus discret côté pli, en s’appuyant sur des optimisations de structure et de matériaux. Le rapport LTPO+ est souvent cité comme cohérent avec cet objectif pour l’iPhone pliable, même si la notion de « creaseless » doit être lue comme « nettement réduit » plutôt que « magiquement absent ».

Apple cherche depuis des années à élargir son sourcing d’OLED, notamment avec BOE en Chine. Mais pour les dalles les plus complexes (ProMotion, hauts rendements, volumes), Samsung Display et LG Display restent, selon plusieurs reprises, les piliers les plus crédibles à court terme.

Et, BOE a aussi traîné des sujets juridiques et de propriété intellectuelle autour de l’OLED face à Samsung Display, ce qui peut compliquer certains scénarios de montée en gamme sur des lignes critiques.

Apple pourrait « désosser » le Dynamic Island sans abandonner son idée

Il faut distinguer deux choses :

La découpe visible dans l’écran

Le concept logiciel Dynamic Island (Live Activities, alertes contextualisées)

Même si Apple réduit la découpe grâce au Face ID sous écran, il pourrait garder — sous une autre forme — l’idée d’une zone UI vivante. Certaines fuites parlent d’un poinçon, d’autres d’un déplacement, et la presse note déjà des contradictions sur le « comment » exact.

Autrement dit : le Dynamic Island pourrait mourir en tant que forme, pas nécessairement en tant que fonction.