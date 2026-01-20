Accueil » Realme Neo 8 : 8 000 mAh et Snapdragon 8 Gen 5, le nouveau roi de l’endurance arrive !

Realme veut ouvrir 2026 avec un message clair : l’autonomie redevient un argument de puissance, pas un compromis. Le Realme Neo 8 sera officiellement présenté en Chine le 22 janvier à 19 h (heure de Pékin) — soit 12 h à Paris — et la marque a déjà lâché suffisamment de teasers pour comprendre l’angle : endurance, robustesse, et ADN gaming assumé.

Le titre est déjà officiel : 8 000 mAh. Realme parle même d’une « Titan battery » et met en avant une conception interne (carte mère « monocouche ») permettant de caser cette capacité, avec promesse de longévité sur plusieurs années.

Autour de cette batterie, Realme verrouille un positionnement « terrain » :

IP 66 + IP 68 + IP 69 (poussière + immersion + jets haute pression), un trio rare même sur des flagships plus chers

(poussière + immersion + jets haute pression), un trio rare même sur des flagships plus chers capteur d’empreinte ultrasonique 3D annoncé utilisable même avec les mains mouillées

« crystal armor glass » (verre renforcé orienté résistance aux rayures/usure)

X-axis linear motor et double haut-parleur stéréo pour le retour haptique et l’audio en jeu

C’est une fiche technique qui vise moins le « beau produit fin et fragile » que le smartphone qu’on maltraite… et qui encaisse.

Realme Neo 8 : la vitrine performance (et la promesse d’efficacité)

Realme confirme aussi un écran Samsung basé sur les matériaux M14 OLED, avec un taux de rafraîchissement 165 Hz. Certaines publications spécialisées relaient un pic de luminosité annoncé à 6 500 nits et un discours axé efficacité/durabilité du panneau.

Côté confort, Realme met en avant le DC dimming « full brightness », un point apprécié par ceux qui fuient le scintillement PWM à basse luminosité.

Le Realme Neo 8 est présenté comme un appareil « performance », avec Snapdragon 8 Gen 5 confirmé dans plusieurs teasers relayés par la presse, accompagné d’un duo LPDDR5X + UFS 4.1.

Realme met également en avant un arsenal très « gaming phone » avec un gros système de dissipation (surface totale annoncée 39 225 mm²), une couche d’optimisation type « GT performance engine », et même l’idée de réglages thermiques fins (« custom thermal control ») dans le discours de préchauffe.

Autrement dit : Realme ne vend pas seulement une grosse batterie. Elle vend un appareil censé tenir la performance sans s’écrouler au bout de 15 minutes de charge GPU.

Charge rapide, caméras, finesse… et la question du poids

À ce stade, plusieurs éléments circulent comme fuites/rapports plutôt que confirmations frontales :

charge rapide autour de 80 W (souvent mentionnée, mais pas systématiquement officialisée dans les teasers publics)

écran ~ 6,78 pouces, définition « 1.5K », 165 Hz

bloc photo attendu avec 50 mégapixels principal OIS, ultra grand-angle 8 mégapixels et téléobjectif périscopique (certaines sources évoquent aussi des chiffres de zoom)

épaisseur et masse autour de 8,3 mm et 215 g — crédible, mais à valider au lancement officiel

Le paradoxe est évident : 8 000 mAh dans une épaisseur « raisonnable », c’est tentant… mais la balance est rarement gratuite. Le Neo 8 pourrait devenir l’un de ces téléphones qu’on adore pour l’endurance, et qu’on accepte pour le gabarit.

Realme veut redéfinir le « flagship endurance » sans lâcher le gaming

Le Realme Neo 8 dessine une tendance 2026 très lisible : la course à l’IA et aux performances ne suffit plus, il faut aussi une machine qui dure, qui résiste, et qui reste stable en charge. Si Realme tient ses promesses (et place le prix correctement), le Realme Neo 8 pourrait faire mal aux « flagships fins » qui sacrifient encore trop vite autonomie et robustesse sur l’autel du design.

Rendez-vous le 22 janvier : c’est là que l’on saura si ce marathonien est aussi un sprinteur.