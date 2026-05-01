Motorola mondialise son Edge 70 Pro après un lancement initial en Inde. Avec ses finitions Pantone texturées, son écran AMOLED très lumineux et sa batterie de 6 500 mAh, le smartphone cherche à se distinguer dans un segment premium déjà très dense.

Motorola Edge 70 Pro : Un design qui mise sur la matière

Le Edge 70 Pro joue d’abord la carte du style. Motorola propose plusieurs finitions inspirées du bois, de la laine, de l’acétate ou de la soie, avec des coloris Pantone comme Chicory Coffee, Titan, Lily White et Zinfandel. Le téléphone adopte aussi un châssis fin à courbures marquées, pensé pour donner une impression plus haut de gamme.

La fiche technique s’appuie sur un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité annoncée jusqu’à 5 200 nits.

Sous le capot, Motorola intègre un Dimensity 8500 Extreme, jusqu’à 12 Go de RAM, et surtout une batterie de 6 500 mAh avec charge filaire 90 W et sans fil 15 W.

Photo, durabilité et logiciel : un package complet

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal Sony LYTIA 710 de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3,5x, un ultra grand-angle et une caméra selfie de 50 mégapixels. Le Edge 70 Pro ajoute aussi des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, une certification IP68/IP69 et une robustesse MIL-STD-810H.

Le Motorola Edge 70 Pro est annoncé à 899 € en France. À ce niveau, Motorola ne joue plus seulement le rapport qualité-prix : il cherche à imposer une alternative design aux Galaxy, Xiaomi et Honor premium.