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Motorola moto g87 : un milieu de gamme qui muscle sérieusement son jeu

Motorola moto g87 : un milieu de gamme qui muscle sérieusement son jeu

Motorola enrichit sa gamme G avec le moto g87, successeur du g77 et nouveau représentant d’un marché de plus en plus ambitieux. Écran AMOLED très lumineux, capteur de 200 mégapixels, résistance IP69 et Android 16 : la marque veut rapprocher son milieu de gamme de codes autrefois réservés au premium.

moto g87 : Un capteur de 200 mégapixels pour hausser le niveau photo

Le principal argument du moto g87 se trouve à l’arrière. Motorola intègre un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, technologie Ultra Pixel et zoom 2x sans perte. L’objectif est clair : améliorer les prises de vue en basse lumière et offrir davantage de flexibilité sans multiplier les capteurs inutiles.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle 8 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 32 mégapixels. Côté logiciel, Motorola ajoute Auto Smile Capture, un mode Portrait avec focales 24, 35 et 50 mm, ainsi que les outils IA de Google Photos comme Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine et Auto Frame.

Un écran AMOLED très lumineux

Le smartphone embarque une dalle Extreme AMOLED de 6,78 pouces en définition 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Motorola annonce une luminosité maximale pouvant atteindre 5 000 nits, un chiffre ambitieux pour un appareil de cette catégorie.

L’écran est protégé par du Gorilla Glass 7i, un choix cohérent avec le positionnement plus robuste du téléphone.

Une robustesse rarement vue à ce prix

Le moto g87 se distingue aussi par ses certifications. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec les normes IP66, IP68 et IP69, et répond au standard militaire MIL-STD-810H. Motorola annonce également une résistance aux chutes jusqu’à 1,2 mètre.

Cette orientation donne au moto g87 un profil plus pratique : un téléphone pensé pour durer, sans basculer dans le design massif des smartphones durcis.

Dimensity 6400, Android 16 et batterie 5 200 mAh

Sous le capot, on retrouve le MediaTek Dimensity 6400, compatible 5G, associé à jusqu’à 12 Go de RAM physique et jusqu’à 256 Go de stockage, extensible par microSD. La batterie de 5 200 mAh prend en charge la charge rapide TurboPower 30 W.

Le téléphone tourne sous Android 16, avec Hello UX, Moto Secure, Smart Connect, Circle to Search et Chat with Gemini.

Un prix agressif pour un téléphone très complet

Le moto g87 sera lancé à partir de 499 euros, avec une disponibilité prévue dans les régions EMEA et LATAM. À ce tarif, Motorola signe un smartphone particulièrement dense : pas le plus puissant du marché, mais l’un des plus équilibrés sur l’écran, la photo, l’autonomie et la résistance.

Avec le moto g87, la gamme G ne joue plus seulement la carte du bon rapport qualité-prix. Elle commence à emprunter les codes du haut de gamme, sans en adopter totalement le tarif.