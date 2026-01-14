Accueil » iOS 26.3 : Apple prépare le chiffrement de bout en bout pour RCS, et la France apparaît en première ligne

Pendant des années, la messagerie entre iPhone et Android a traîné un paradoxe : des bulles plus riches grâce au protocole RCS… mais une confidentialité qui restait très loin d’iMessage.

Avec iOS 26.3 bêta 2, Apple semble franchir une étape tangible vers le chiffrement de bout en bout (E2EE) sur RCS, près d’un an après avoir promis de l’adopter. Et, détail intrigant : les premiers indices pointent exclusivement vers les opérateurs français.

Ce que révèle la bêta 2 de iOS 26.3 : un interrupteur pour les opérateurs

Selon 9to5Mac, un développeur (Tiino-X83) a repéré dans iOS 26,3 bêta 2 des références à RCS E2EE via un réglage intégré aux fichiers de configuration opérateur. L’idée : permettre à l’opérateur d’activer ou désactiver la prise en charge du chiffrement RCS côté réseau, avec des chaînes de texte et des éléments UI suggérant aussi des indicateurs quand le chiffrement n’est pas disponible.

Un point ressort : ces références apparaissent (pour l’instant) pour Bouygues, Orange, SFR et Free, sans signal équivalent dans d’autres régions dans les éléments observés.

Pourquoi c’est crédible : Apple suit la feuille de route GSMA (MLS + Universal Profile)

Le contexte est important : en mars 2025, la GSMA a annoncé des spécifications RCS intégrant l’E2EE, en s’appuyant sur Messaging Layer Security (MLS), afin de permettre le chiffrement interopérable (iPhone ↔ Android) — ce qui manquait jusque-là, puisque le chiffrement côté Android restait surtout cantonné à certains scénarios (ex. même app/écosystème).

Apple, de son côté, a déjà officialisé le socle : RCS est supporté sur iPhone depuis iOS 18, à condition d’avoir un opérateur compatible. L’E2EE est donc la brique « niveau iMessage » qui manquait pour que les conversations RCS soient réellement rassurantes.

Pourquoi la France ? Une question de « déploiement par marché », pas un hasard

Le fait que la France soit citée dans ces fichiers n’est pas forcément un favoritisme : c’est souvent comme ça que se passe une intégration opérateur — par vagues, par bundles, par certifications.

Et, il y a aussi une contrainte structurelle : la logique GSMA autour d’un standard commun pousse à éviter les demi-mesures. Autrement dit, on est plutôt dans un modèle « disponible ou indisponible » sur un marché donné, avec des messages clairs à l’utilisateur lorsque le chiffrement n’est pas actif.

La lecture la plus probable : Apple prépare le terrain pour que, le jour où l’implémentation est prête, les opérateurs puissent « basculer » proprement — sans patcher iOS à la dernière minute.

Attention : une bêta n’est pas une promesse de sortie

C’est le piège classique des bêtas iOS : voir du code ne veut pas dire voir la fonctionnalité. AppleInsider le souligne : ces références peuvent très bien correspondre à des tests internes, ou à une préparation en amont d’un déploiement ultérieur (iOS 26.3.x, voire iOS 26.4). En clair : oui, ça avance, et c’est la meilleure preuve depuis l’annonce de 2025. Mais non, ça ne garantit pas un lancement public immédiat.

Si Apple active l’E2EE sur RCS, l’impact serait concret pour des millions de conversations mixtes iPhone/Android :

Photos, vidéos, messages protégés de bout en bout sur RCS (au lieu d’une protection « transport » ou dépendante d’implémentations partielles).

Une grosse réduction du fossé de confiance entre iMessage et RCS, ce qui compte autant pour le grand public que pour les pros.

Mais, il faut garder la tête froide : même chiffré, RCS reste une brique interopérable gérée par des acteurs multiples (Apple, Google, opérateurs, implémentations). Et l’expérience « parfaite » façon iMessage (écosystème contrôlé de bout en bout) restera difficile à reproduire à l’identique.