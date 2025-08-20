Accueil » Apple prépare le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec iOS 26

Apple prépare le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec iOS 26

Depuis l’arrivée du support RCS (Rich Communication Services) sur iPhone avec iOS 18, les utilisateurs de iOS 26 pourraient enfin profiter de messages enrichis entre Android et iOS : envoi de photos et vidéos en haute qualité, accusés de lecture, indicateurs de frappe et réactions emoji.

Une avancée majeure… mais avec une faille de taille : l’absence de chiffrement de bout en bout (E2EE).

Actuellement, les messages RCS entre un iPhone et un appareil Android sont protégés uniquement par un chiffrement en transit. Cela signifie que le message est chiffré lorsqu’il voyage vers un serveur, décrypté à ce niveau, puis re-chiffré pour arriver chez le destinataire. Il y a donc des moments vulnérables durant ce transfert, où le message pourrait être intercepté.

Le salut : Universal Profile 3.0

Le vrai chiffrement de bout en bout (E2EE), où personne d’autre que l’expéditeur et le destinataire ne peut lire le message, est uniquement proposé dans le RCS Universal Profile 3.0, que Google a déjà intégré à son application Google Messages sur Android.

La bonne nouvelle ? Selon du code découvert dans les versions bêta d’iOS 26, Apple serait en train de tester ce chiffrement E2EE basé sur le protocole MLS (Messaging Layer Security), le même utilisé par Google Messages.

Apple a d’ailleurs confirmé officiellement : « Le chiffrement de bout en bout est une technologie de sécurité puissante que nous avons prise en charge depuis le début avec iMessage. Nous sommes ravis d’avoir contribué à un effort intersectoriel pour l’apporter au RCS. Le support E2EE sera ajouté dans de futures mises à jour pour iOS, iPadOS, macOS et watchOS ».

Quelles nouveautés pour le RCS dans iOS 26 ?

Bien qu’Apple ait activé le RCS dans iOS 18 (Universal Profile 2.4), la mise à jour iOS 26 pourrait être la première à inclure E2EE dans les messages RCS, assurant ainsi une confidentialité équivalente à celle d’iMessage ou de Google Messages entre Android.

Cependant, tout ne sera pas encore au rendez-vous :

Pas de mentions dans les groupes

Pas d’icônes personnalisées pour les discussions groupées

Et surtout : aucune garantie que le chiffrement sera bien activé dès la sortie publique d’iOS 26

Apple pourrait aussi décider de limiter cette fonction aux appareils récents (comme les iPhone 15 ou 16) au moment du déploiement.

L’interopérabilité chiffrée entre iOS et Android se rapproche

Avec Google et Apple adoptant tous deux le chiffrement E2EE via le standard RCS Universal Profile 3.0, un véritable pont sécurisé entre les deux systèmes d’exploitation mobiles semble enfin se mettre en place.

C’est une évolution importante, surtout à l’heure où la vie privée devient un argument de vente majeur pour les constructeurs et les applications de messagerie.