Google Pixel 10a : Un lancement surprise en février avec un nouveau coloris « Berry »

Siri + Gemini : L’alliance explosive entre Apple et Google pour sauver l’iPhone

Le « petit Pixel » pourrait arriver plus tôt que prévu. D’après plusieurs fuites concordantes, le Pixel 10a viserait une disponibilité mi-février, soit un calendrier nettement accéléré pour la gamme « a ». Et si le timing surprend, le reste ressemble davantage à une stratégie de gamme… qu’à une révolution de produit.

Pixel 10a : Une sortie avancée, un signal fort (et inhabituel) pour la gamme « a »

Le point le plus marquant, c’est le calendrier : Roland Quandt avance que le Pixel 10a serait sur les étagères vers la mi-février, une fenêtre reprise par plusieurs médias spécialisés. Pour mesurer l’écart, il suffit de regarder le Pixel 9a : Google indique une disponibilité initiale en avril 2025 sur sa page de support, et le lancement commercial a notamment été confirmé au 10 avril 2025 dans certains marchés.

En clair : Google donnerait au Pixel 10a un coup d’avance de plusieurs semaines (voire davantage) sur la cadence habituelle.

Couleurs et stockage : le vrai « refresh » pourrait être là

Selon ces fuites, le Pixel 10a sortirait en Obsidian, Berry, Fog et Lavender, avec deux configurations 128 Go et 256 Go. Autre détail intéressant : une fuite relayée sur la toile évoque un lancement autour du 17 février en zone euro et suggère que la version 256 Go pourrait être limitée au coloris Obsidian selon les marchés — à prendre avec prudence, mais ça colle à une logique de rationalisation (moins de SKU, plus de marge).

Design et fiche technique : le Pixel 10a jouerait la continuité… jusqu’au bout

Côté look, les rendus partagés (présentés comme « officiels ») montrent un appareil quasi identique au Pixel 9a : mêmes lignes, même philosophie, et ces bordures d’écran épaisses qui assument le positionnement « milieu de gamme ». Sur la partie technique, Android Headlines évoque un Pixel 10a qui resterait très proche de son prédécesseur, notamment avec une puce Tensor G4 (ou une variante).

Autrement dit : Google ne chercherait pas à « sur-spécifier » le Pixel 10a, mais à en faire une marche claire sous les Pixel 10 plus premium.

Un Pixel 10a volontairement sage… pour pousser le haut de gamme ?

Pris dans l’ensemble, le Pixel 10a ressemble à une pièce d’un puzzle plus large : accélérer le cycle pour occuper le terrain plus tôt dans l’année, préserver la différenciation avec les modèles plus chers, et miser sur la couleur + le prix pour maintenir l’attrait.

Justement, le prix pourrait devenir la vraie variable. Une rumeur laisse entendre une baisse de tarifs d’environ 50 € en Europe (autour de 500 € en 128 Go et 600 € en 256 Go), ce qui repositionnerait le 10a comme un « achat rationnel » plutôt qu’un « achat passion ».

Si cette baisse ne se matérialise pas, le risque est limpide : un téléphone trop proche du 9a, lancé plus tôt, mais sans argument choc — sauf si Google a gardé une surprise logicielle sous le coude.