Apple s’apprête à corriger l’un des grands angles morts de la messagerie entre iPhone et Android. Avec iOS 26.5, les conversations RCS pourront bénéficier du chiffrement de bout en bout — à condition que l’opérateur, l’application et les deux appareils soient compatibles.

Le petit cadenas devient le vrai signal à surveiller

La nouveauté la plus importante n’est pas seulement technique, elle est visuelle. Dans Google Messages, les conversations RCS avec des utilisateurs Android afficheront un cadenas lorsque le chiffrement sera actif. Google Messages adoptera le même indicateur côté Android, déjà familier pour les conversations RCS chiffrées entre appareils Android.

Autrement dit, pas de cadenas, pas de certitude. Le label RCS seul ne suffira pas à garantir que la conversation est protégée.

Une fonction encore en bêta et dépendante des opérateurs

Apple liste cette protection comme une fonctionnalité bêta dans la release candidate d’iOS 26.5. Le chiffrement est activé par défaut dans Réglages > Messages > Messagerie RCS, mais son fonctionnement dépendra aussi des opérateurs compatibles et d’un déploiement progressif.

Côté Android, il faudra utiliser la dernière version de Google Messages. Cette précision est essentielle : tous les clients SMS/RCS Android ne seront pas automatiquement concernés.

Une avancée majeure, mais pas encore universelle

Cette mise à jour rapproche enfin les conversations iPhone–Android du niveau de confidentialité déjà attendu sur iMessage ou Google Messages entre utilisateurs Android. Mais, Apple avance prudemment : le chiffrement RCS ne sera pas instantanément disponible pour tous les échanges dès l’installation d’iOS 26.5.

Pour les utilisateurs, la règle sera simple : après la mise à jour, vérifiez que RCS est activé, mettez Google Messages à jour côté Android, puis cherchez le cadenas dans la conversation.

C’est une amélioration discrète, mais structurante : la bulle verte ne devient pas bleue, mais elle devient enfin beaucoup plus privée.