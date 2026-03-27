Le standard RCS Universal Profile 4.0, alias RCS 4.0, est désormais officialisé par la GSMA, avec une évolution majeure : la prise en charge native des Messaging-Initiated Video Calls (MIVC), autrement dit des appels vidéo lancés directement depuis un fil de discussion, en un à un comme en groupe.

La mise à jour ajoute aussi du texte enrichi (gras, italique, barré), une meilleure négociation des formats média pour améliorer la qualité des photos, vidéos et audios échangés, ainsi que des fonctions enrichies pour les cartes et usages business.

Le vrai changement de RCS 4.0 : la vidéo devient une extension naturelle du chat

Jusqu’ici, passer d’un échange textuel à un appel vidéo supposait presque toujours de basculer vers une autre application : FaceTime, Google Meet, WhatsApp, Zoom ou autre. Avec MIVC, le RCS veut gommer cette rupture.

La GSMA explique que l’on pourra faire évoluer une conversation en appel vidéo à tout moment, laisser des membres rejoindre un appel de groupe même s’ils n’étaient pas présents au démarrage, et retrouver les journaux de ces appels synchronisés dans la chronologie du chat.

C’est une évolution plus structurante qu’elle n’en a l’air. Le RCS cesse un peu plus d’être un « SMS amélioré » pour devenir une vraie couche de communication de temps réel, capable de relier texte, partage média et maintenant vidéo dans un même espace d’échange.

Apple et Google ont maintenant un nouveau terrain commun… en théorie

L’intérêt de cette annonce tient aussi à son potentiel interopérable. Depuis l’adoption du RCS par Apple, la frontière entre iPhone et Android s’est déjà un peu allégée. Apple a en outre confirmé qu’elle ajouterait le chiffrement de bout en bout RCS dans de futures mises à jour logicielles, en s’appuyant sur l’évolution récente du profil universel.

Mais pour MIVC, rien ne dit encore comment Apple choisira de l’implémenter, ni si cela passera par une intégration étroite avec FaceTime ou par une autre approche.

Autrement dit, la spécification existe, mais son incarnation concrète dépendra des fabricants de téléphones, des éditeurs d’apps de messagerie, des opérateurs et des plateformes. Et c’est là que le sujet se complique : un standard publié n’équivaut pas à une fonction disponible demain dans les appareils du grand public.

Le reste de RCS 4.0 affine aussi l’expérience

La vidéo capte naturellement l’attention, mais RCS 4.0 ne s’arrête pas là. Le profil ajoute le gras, l’italique et le texte barré, avec repli vers du texte brut lorsque le destinataire ne peut afficher que du SMS. Il améliore aussi le partage de contenus grâce à l’identification des formats média pris en charge par les appareils des interlocuteurs, ce qui doit aider à conserver une meilleure qualité audio, vidéo et image. Enfin, côté RCS Business Messaging, les Rich Cards peuvent désormais intégrer de la vidéo en streaming.

C’est un détail important, car cela montre que la GSMA ne cherche pas seulement à enrichir les échanges entre particuliers. Elle veut aussi faire du RCS une plateforme plus complète pour les usages commerciaux et serviciels, à un moment où la messagerie devient un canal majeur de relation client.

Une arrivée sur les appareils qui risque de prendre du temps

La GSMA a bien publié le Universal Profile 4.0 en février 2026, mais cela ne signifie pas que tous les téléphones compatibles RCS vont immédiatement gagner les appels vidéo dans leur app Messages. Plusieurs observateurs soulignent qu’en mars 2026, aucun grand acteur n’a encore publiquement confirmé une implémentation de produit précise de la vidéo RCS native, et que la disponibilité grand public peut facilement prendre 12 à 18 mois une fois la spécification finalisée.

En clair, le RCS 4.0 ressemble davantage aujourd’hui à une feuille de route prête qu’à une fonctionnalité déjà banale. Le standard avance plus vite que son déploiement réel, ce qui est fréquent dans les télécoms : la technique s’accorde d’abord, l’écosystème suit ensuite, souvent lentement.

La messagerie par défaut veut redevenir centrale

Ce que raconte vraiment RCS 4.0, c’est la tentative de redonner de l’importance à l’application de messagerie par défaut. Pendant des années, celle-ci a surtout servi de porte d’entrée minimale, pendant que la vraie richesse relationnelle partait vers les apps tierces. Avec l’ajout de la vidéo native, du formatage de texte et d’un meilleur partage média, la GSMA essaie de réinstaller le chat natif du téléphone comme un hub plus complet.

En somme, RCS 4.0 ne rend pas FaceTime, Meet ou WhatsApp obsolètes. Mais, il rapproche un peu plus la messagerie standard de ce qu’on attend déjà des meilleures apps de communication. Et si Apple, Google et les autres jouent réellement le jeu, le vrai changement pourrait être très simple : ne plus avoir besoin de quitter un message pour parler, voir, et continuer la conversation.