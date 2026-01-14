Accueil » DJI Avata 360 : Le drone hybride qui veut révolutionner le FPV avec de la 8K

DJI n’a rien annoncé officiellement, mais les images qui circulent donnent déjà le ton : avec le Avata 360, la marque préparerait un drone compact capable de basculer entre captation 360° et prise de vue « frontale » via un module caméra rotatif.

Une approche hybride qui pourrait devenir la vraie nouveauté de cette nouvelle guerre des drones « immersifs ».

Un Avata… qui change de logique

Les clichés relayés sur X et repris par plusieurs médias spécialisés exposent un format fidèle à l’ADN des drones Avata (compact, protégé, pensé pour la proximité), mais avec un détail qui tranche : un bloc caméra pouvant pivoter, ce qui laisse entendre deux modes d’usage — immersion 360° quand on le veut, puis FPV classique quand on préfère cadrer « devant ».

Ce point est central, parce qu’il répond à une frustration connue des caméras 360 : c’est magique pour « rattraper » le cadrage après coup, mais cela impose souvent une esthétique et un workflow spécifiques. Ici, DJI semblerait vouloir offrir une sortie plus directe — un mode « cinéma FPV » sans passer immédiatement par un stitch 360°.

8K, gros capteurs, et inspiration Osmo 360

Les rumeurs les plus insistantes parlent d’une capture jusqu’en 8K, alimentée par deux capteurs CMOS 1/1,1 ». Cette taille de capteur, si elle se confirme, placerait l’Avata 360 au-dessus du standard des action cams miniatures sur la seule question de la marge en post-prod et de la tenue en basse lumière.

Plusieurs sources relient aussi ce choix à la DJI Osmo 360 (caméra 360° 8K), ce qui suggère une réutilisation partielle de briques optiques/traitement déjà éprouvées dans l’écosystème DJI.

Face à l’Antigravity A1 : le match se joue sur un mot, « polyvalence »

Le Antigravity A1 (lié à l’écosystème Insta360) revendique lui aussi la 8K 360° et une logique « invisible drone » via des optiques grand-angle et un stitch temps réel. Mais, son approche est plus monolithique : c’est un drone conçu pour le 360, point.

Le Avata 360, avec son module rotatif, pourrait au contraire permettre de choisir une captation 360° pour sécuriser le moment (et recadrer ensuite), ou une vue avant pour obtenir immédiatement un rendu FPV plus traditionnel.

Cette rotation serait une différence fonctionnelle que l’A1 n’offrirait pas dans sa conception actuelle.

Prix et disponibilité : encore du pur « terrain miné »

Côté prix, on reste dans la spéculation : certaines fuites évoquent un positionnement « abordable », autour de 2 988 yuans (≈ 370 euros), mais DJI n’a rien confirmé.

Enfin, attention au contexte : l’appareil ne serait pas vendu aux États-Unis, en lien avec des restrictions récentes visant les nouveaux produits DJI. À ce stade, cela reste une information à manier avec prudence tant qu’on n’a pas de communication officielle et de grille de lancement par régions.

DJI tente de « rendre le 360° désirable » pour les pilotes FPV

Le 360° en drone a toujours eu un parfum de démo spectaculaire : génial pour l’immersion, moins évident pour le montage rapide et le storytelling classique. DJI semble vouloir casser ce mur avec une idée simple : ne pas obliger l’utilisateur à choisir un camp.

Si le Avata 360 tient ses promesses (8K + gros capteurs + mode FPV direct), il pourrait devenir le drone « caméra » qu’on sort quand on veut du spectaculaire sans sacrifier la grammaire FPV habituelle. Et c’est peut-être la meilleure manière de populariser le 360° : le rendre optionnel… mais immédiatement utile.