iOS 26.3 : Apple facilite enfin le transfert de l’iPhone vers Android

C’est un changement discret, presque contre-intuitif pour Apple… et pourtant très réel. Avec iOS 26.3, la firme de Cupertino introduit une nouveauté majeure qui réduit considérablement la friction pour quitter l’écosystème iPhone.

Pour la première fois, Apple intègre nativement un outil permettant de transférer ses données vers un smartphone Android, sans application tierce ni manipulation complexe.

Un petit pas technique, mais un grand symbole dans l’histoire du verrouillage des plateformes.

iOS 26.3 : Un transfert direct, sans câble ni application

Concrètement, iOS 26.3 ajoute une nouvelle option baptisée « Transférer vers Android », accessible depuis : Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Transférer vers Android.

Une fois activée, la fonctionnalité permet de connecter un iPhone et un smartphone Android simplement en les plaçant côte à côte. La liaison s’effectue via Wi-Fi direct et Bluetooth, sur le même principe qu’AirDrop.

L’utilisateur peut démarrer la migration en scannant un QR code affiché sur le téléphone Android, ou en saisissant un code de jumelage. Aucune application n’est requise, aucun câble non plus.

Quelles données peuvent être transférées ?

Apple autorise le transfert d’une grande partie de la vie numérique de l’utilisateur, notamment : photos et vidéos, messages, notes, contacts, mots de passe, applications compatibles, et numéro de téléphone.

En revanche, certaines données restent volontairement exclues : données Santé, appareils Bluetooth associés, notes verrouillées, et éléments protégés par chiffrement spécifique.

Il ne s’agit donc pas d’un clone parfait, mais d’une migration suffisamment complète pour rendre le changement de plateforme indolore.

Une rupture avec des années de friction volontaire

Historiquement, quitter iOS pour Android était un parcours semé d’embûches : conversations perdues, groupes iMessage brisés, photos dispersées, et dépendance à des applications parfois douteuses.

En intégrant cet outil directement dans les réglages système, Apple supprime une barrière psychologique majeure. Le message implicite est clair : rester sur iPhone doit être un choix, pas une contrainte technique. Et même pour ceux qui n’ont aucune intention de quitter Apple, cette ouverture est une bonne nouvelle pour la concurrence. Elle normalise l’idée que changer d’écosystème ne signifie plus repartir de zéro.

Une décision imposée… mais bénéfique

Soyons clairs : ce geste n’est pas totalement altruiste. La Commission européenne a confirmé que cette fonctionnalité est une réponse directe aux exigences du Digital Markets Act (DMA), qui impose aux grandes plateformes de faciliter l’interopérabilité et la portabilité des données.

Mais le point crucial, c’est que la fonctionnalité n’est pas limitée à l’Europe. Apple la déploie à l’échelle mondiale, ce qui en fait un véritable changement structurel, et non une concession régionale.

Une collaboration Apple–Google en arrière-plan

Ce nouvel outil s’offre un pendant côté Google. Les dernières versions expérimentales d’Android (Canary) montrent que Google développe également un transfert direct vers iOS, reposant sur la même logique de connexion de proximité. Autrement dit, les deux géants se sont accordés sur un terrain commun : celui d’un échange bidirectionnel fluide entre plateformes, là où, pendant plus d’une décennie, chacun cultivait la complexité.

Pour l’instant, « Transférer vers Android » est disponible dans la bêta d’iOS 26.3, réservée aux utilisateurs inscrits au programme de test. Mais tout indique que cette fonction deviendra rapidement un élément standard de l’expérience iPhone, notamment lors de la configuration initiale d’un nouvel appareil.

À mesure qu’iOS 26.3 se rapprochera de sa version finale, le processus devrait encore gagner en fluidité et en fiabilité.

Apple ouvre une porte… sans renoncer à son écosystème

Ce changement ne signifie pas qu’Apple abandonne sa stratégie d’écosystème fermé. Mais il marque un tournant : la fidélité ne doit plus reposer sur la peur de partir, mais sur la qualité de l’expérience proposée.

Et si cette nouveauté pousse certains utilisateurs à essayer Android sans appréhension, Apple semble désormais prêt à prendre ce risque.