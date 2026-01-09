Accueil » YouTube améliore sa recherche avec un filtre Shorts et un nouveau tri par popularité

YouTube ajuste discrètement, mais intelligemment son moteur de recherche. Objectif : permettre aux utilisateurs de trouver plus rapidement les vidéos qu’ils cherchent, sans se noyer dans des résultats peu pertinents. La nouveauté la plus visible est l’arrivée d’un filtre dédié aux Shorts, qui isole enfin les vidéos courtes du reste du contenu.

Une évolution logique, à mesure que le format Shorts occupe une place centrale dans l’écosystème YouTube.

YouTube : Un filtre « Shorts » pour clarifier la recherche

Jusqu’ici, rechercher un sujet sur YouTube mélangeait souvent vidéos longues, Shorts, lives et contenus recyclés dans un même flux. Désormais, un nouveau type « Shorts » apparaît dans le menu Type, permettant de filtrer uniquement les vidéos verticales au format court.

Concrètement, cela signifie : moins de bruit dans les résultats, une recherche plus cohérente avec l’intention de l’utilisateur, et une meilleure lisibilité entre contenu « consommation rapide » et vidéos plus approfondies.

Ce changement confirme que YouTube ne traite plus les Shorts comme un simple ajout expérimental, mais comme un format à part entière, nécessitant ses propres outils de découverte.

« Trier par » devient « Prioriser » : une popularité plus intelligente

Autre évolution notable : le menu « Trier par » est rebaptisé « Prioriser », avec une logique plus moderne derrière ce changement de nom. Le traditionnel tri par « Nombre de vues » laisse place à un nouveau critère : « Popularité ». Selon YouTube, ce classement ne se base plus uniquement sur le nombre de vues, mais aussi sur le temps de visionnage, l’engagement, et d’autres signaux de pertinence liés à la requête précise de l’utilisateur.

En clair, un contenu peut désormais être mis en avant non pas parce qu’il est ancien et massivement vu, mais parce qu’il est réellement populaire et pertinent pour la recherche effectuée.

Des filtres supprimés pour simplifier l’expérience

Dans un souci de clarté, YouTube a également fait le ménage dans ses filtres. Deux options disparaissent :

« Date d’ajout — Dernière heure »

Trier par « Avis »

La plateforme reconnaît que ces filtres ne fonctionnaient pas comme prévu et qu’ils faisaient l’objet de nombreuses plaintes. Leur suppression vise à réduire la complexité inutile, éviter des tris trompeurs, et améliorer la fiabilité globale des résultats.

Le tri par date reste toutefois bien présent, avec quatre options plus claires : Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois-ci et Cette année.

Une recherche plus alignée avec les usages actuels

Avec ces ajustements, YouTube cherche à résoudre un problème devenu central : la surcharge de contenu. Entre vidéos longues, Shorts, podcasts filmés et extraits recyclés, la plateforme devait clarifier ses outils de recherche.

Le filtre Shorts et le critère Populaire vont dans ce sens : ils réduisent la friction, s’adaptent mieux aux habitudes de consommation modernes, et rapprochent la recherche YouTube d’une logique plus contextuelle, moins brute.

Déploiement et disponibilité

Ces nouveaux filtres sont déjà disponibles sur le web, sur Android, et sur iOS. Sur ordinateur, ils s’activent via le bouton Filtres en haut à droite des résultats de recherche. Sur mobile, il suffit d’ouvrir le menu à trois points depuis la page de résultats et de sélectionner Filtres de recherche.

Sans bouleverser son interface, YouTube continue d’affiner un élément clé de son produit : la découverte de contenu. En distinguant clairement Shorts et vidéos longues, et en remplaçant les métriques brutes par une popularité plus nuancée, la plateforme montre qu’elle cherche à mieux comprendre — et servir — l’intention utilisateur.

Une évolution discrète, mais structurante, qui pourrait avoir un impact réel sur la visibilité des créateurs… et sur la façon dont nous consommons YouTube au quotidien.