Accueil » OPPO Find N6 : écran géant, 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite pour le pliable de janvier 2026

OPPO Find N6 : écran géant, 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite pour le pliable de janvier 2026

OPPO Find N6 : écran géant, 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite pour le pliable de janvier 2026

Pendant que le Galaxy S 26 joue à cache-cache avec son calendrier, OPPO avance à découvert. Le Find N6 est désormais attendu en janvier 2026, et une fuite dite « finale » lève presque tous les mystères autour de ce qui pourrait devenir le premier grand coup de l’année sur le marché des smartphones pliables.

OPPO Find N6 : Un format XXL assumé

Selon les dernières informations, le OPPO Find N6 optera pour une approche résolument généreuse. L’écran interne atteindrait 8,12 pouces, une dalle LTPO OLED 2K capable de monter à 120 Hz, tandis que l’écran externe grimperait à 6,62 pouces — une taille qui le rapproche d’un smartphone classique, même une fois replié.

Pour situer le gabarit, l’hypothétique iPhone Fold serait plus compact, avec des rumeurs évoquant 7,7 pouces à l’intérieur et 5,3 pouces à l’extérieur. Oppo, lui, assume une vision « tablette avant tout ».

Photo : OPPO sort l’artillerie lourde

La photographie reste un pilier stratégique chez OPPO, et le Find N6 ne ferait pas exception. Les deux écrans intégreraient chacun une caméra selfie de 20 mégapixels, là où certains concurrents se contentent encore de capteurs plus modestes.

À l’arrière, le module photo serait particulièrement ambitieux :

200 mégapixels (capteur principal ou téléobjectif, encore incertain),

50 mégapixels + 50 mégapixels

pour les autres focales,

pour les autres focales, 2 mégapixels multispectral, orienté vers l’amélioration colorimétrique et la précision des textures.

Un précédent leak évoquait le Sony LYT-808 (1/1,4 pouce, 50 mégapixels), ce qui laisse penser que le capteur 200 mégapixels pourrait être dédié au zoom, un choix encore rare sur les foldables.

Une fiche technique de véritable flagship

Sous le capot, OPPO ne ferait aucun compromis. Le Find N6 serait animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage.

L’autonomie serait assurée par une batterie double cellule d’environ 6 000 mAh, un chiffre impressionnant pour un pliable grand format. La présence de la charge sans fil, d’un capteur d’empreintes latéral, et de la connectivité satellite est également évoquée.

Côté logiciel, le Find N6 tournerait sous ColorOS 16 basé sur Android 16, avec une optimisation spécifique pour le multitâche sur grand écran.

Trois coloris seraient au programme : Titanium, Deep Black et Golden Orange. La disponibilité hors de Chine reste floue, mais plusieurs rapports suggèrent une commercialisation en Inde, ce qui marquerait une nouvelle étape dans l’expansion internationale des foldables Oppo.

Une concurrence qui s’organise en 2026

L’année 2026 s’annonce particulièrement dense pour les smartphones pliables. Apple préparerait enfin son entrée dans la catégorie avec l’iPhone Fold, attendu plutôt à l’automne. De son côté, Galaxy Z Fold 8 serait prévu pour l’été, avec Samsung bien décidé à défendre son trône.

Face à eux, OPPO joue une carte claire : puissance maximale, écran géant et photographie ultra-haut de gamme, sans chercher à miniaturiser à tout prix.

Le premier pliable marquant de 2026 ?

Si ces caractéristiques se confirment, le OPPO Find N6 pourrait bien devenir le benchmark du début d’année pour les foldables. Un appareil pensé comme un outil de production et de création, plus que comme une simple vitrine technologique.

Reste une inconnue majeure : le prix et la disponibilité mondiale. Mais sur le papier, OPPO semble prêt à frapper fort — et à rappeler que, dans la course aux smartphones pliables, l’innovation ne vient pas toujours de ceux qu’on attend.