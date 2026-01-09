Accueil » Twelve South Valet : un plateau de recharge sans fil qui se fond dans la décoration

Au CES 2026, Twelve South n’a pas présenté un énième chargeur bardé de ports et de watts. À la place, la marque dévoile Valet, un accessoire volontairement minimaliste qui transforme un geste banal — poser ses clés et son téléphone — en une expérience à la fois esthétique et fonctionnelle.

Ici, pas de promesse de recharge universelle ni de hub tout-en-un. Valet assume une philosophie différente : faire disparaître la contrainte de la recharge dans le décor du quotidien.

Twelve South Valet : Un plateau avant tout… intelligent par discrétion

À première vue, Valet est simplement un plateau de rangement premium. Sa surface est recouverte de cuir Nappa souple, décliné en plusieurs coloris, posé sur une base en alliage de zinc lestée. Le cadre métallique extérieur est amovible et personnalisable, afin de s’intégrer à différents styles d’intérieur.

La majorité de la surface est volontairement neutre : clés, lunettes, portefeuille, écouteurs, ou tout autre « contenu de poches » y trouvent naturellement leur place.

Mais sur l’un des côtés, un détail trahit la présence de la technologie.

Recharge sans fil Qi2, sans en faire trop

Valet intègre un socle de recharge sans fil Qi2 discret, surélevé comme un petit podium. Il délivre jusqu’à 15 W, suffisant pour un smartphone récent (notamment iPhone), un boîtier d’écouteurs, ou un accessoire compatible Qi.

Sur la tranche, un port USB permet de brancher un second appareil, également limité à 15 W. Le tout est alimenté par un adaptateur secteur 36 W, fourni avec un câble de 1,5 mètre.

Ce choix technique est assumé : Valet n’est pas un chargeur pour ordinateur, ni un hub multi-appareils agressif. Il se concentre sur l’essentiel du quotidien, là où la plupart des utilisateurs posent déjà leurs objets en rentrant chez eux.

Une approche opposée aux chargeurs « tout-en-un »

Comparé à d’autres produits de Twelve South — comme le HiRise ou les stations MagSafe multi-appareils — Valet est presque radical dans sa simplicité. L’objectif n’est pas d’optimiser chaque watt, mais de supprimer la friction mentale liée à la recharge. On ne « branche » pas : on pose. On ne cherche pas un câble : il est déjà intégré, invisible, dissimulé sous le plateau.

Valet peut être orienté de quatre façons différentes, ce qui permet de l’adapter à un meuble étroit, une table de nuit ou une console d’entrée, sans compromettre l’esthétique.

Une vision très CES 2026 : la technologie qui s’efface

Avec Valet, Twelve South s’inscrit dans une tendance de fond observée au CES 2026 : des objets technologiques qui cessent de revendiquer leur statut de gadgets.

Ici, la recharge devient silencieuse, passive, presque invisible.

À 179,99 dollars, Valet est clairement un accessoire premium. Mais il ne s’adresse pas à ceux qui cherchent le meilleur rapport puissance/prix. Il vise plutôt un public qui souhaite que la technologie se fonde dans son intérieur, au même titre qu’un bel objet de mobilier.

Livraison prévue dans les prochaines semaines, pour ceux qui veulent enfin arrêter de « chercher un câble » — et commencer à simplement poser leur téléphone.