iPhone Fold : Les rendus exclusifs de Jon Prosser malgré le procès d'Apple

En juillet dernier, Apple a poursuivi en justice le leaker Jon Prosser et une seconde personne, les accusant d’avoir orchestré un plan complexe visant à obtenir des informations confidentielles sur iOS 26. Selon Apple, Prosser et Michael Ramacciotti auraient tenté d’accéder à un iPhone de développement appartenant à un employé d’Apple afin d’en extraire des informations non publiques, ensuite diffusées via les vidéos de Front Page Tech (FPT).

On aurait pu penser que cette action en justice calmerait les ardeurs du leaker. Il n’en est rien.

De nouveaux rendus de l’iPhone Fold publiés par Front Page Tech

Quelques semaines seulement après cette affaire, FPT publiait déjà des rendus de l’iPhone 17 Pro. Aujourd’hui, la chaîne revient avec un nouveau sujet brûlant : les rendus de l’iPhone pliable, souvent appelé iPhone Fold.

Ces images viennent s’ajouter à d’autres fuites récentes, notamment celles partagées par Ice Universe sur X et des rendus CAD publiés par iPhone-ticker.de. Les différentes sources convergent sur plusieurs points clés du design.

Apple aurait choisi le format « livre », façon Galaxy Z Fold

Selon Prosser, Apple aurait étudié plusieurs formats de pliables avant d’opter pour un design type « livre », analogue à celui des Galaxy Z Fold de Samsung.

Une fois ouvert, l’appareil dévoilerait un écran interne de 7,8 pouces, au format proche d’un iPad mini, tandis que l’écran externe mesurerait 5,5 pouces.

Apple promettrait un écran sans pli visible… vraiment ?

L’un des points les plus sensibles concerne le pli central, véritable talon d’Achille des smartphones pliables actuels. Prosser affirme que Apple aurait réussi à faire disparaître le pli grâce à une plaque métallique interne répartissant uniformément la pression lors de la flexion, et à l’utilisation de métal liquide dans la charnière.

Cela dit, d’autres rumeurs plus récentes suggèrent que Apple n’aurait pas encore totalement éliminé ce pli, ce qui laisse planer un doute sur l’état réel de la technologie.

Dimensions, épaisseur et configuration photo

D’après FPT, l’iPhone Fold mesurerait 9 mm d’épaisseur une fois fermé, à peine plus que l’iPhone 17 Pro Max (8,75 mm), et 4,5 mm une fois ouvert, ce qui serait exceptionnellement fin.

Côté photo, l’appareil embarquerait quatre caméras :

une caméra selfie sur l’écran externe,

deux capteurs à l’arrière (dans une barre photo),

une caméra supplémentaire sur l’écran interne.

Pas de Face ID, retour de Touch ID

Autre confirmation importante : Face ID serait absent. À la place, Apple intégrerait Touch ID dans le bouton d’alimentation, une solution déjà vue sur certains iPad et MacBook.

Le téléphone utiliserait également le modem Apple C2, la seconde génération de modem cellulaire développé en interne par Apple.

Batterie, prix et positionnement haut de gamme

Côté autonomie, Prosser évoque des batteries haute densité. De précédentes déclarations de Ming-Chi Kuo tablaient sur une capacité comprise entre 5 400 et 5 800 mAh, un chiffre cohérent pour un pliable de ce format.

Les autres informations évoquées :

coloris : noir et blanc,

prix de lancement estimé entre 2 000 et 2 500 dollars,

nom potentiel : iPhone Ultra… même si iPhone Fold semble bien plus explicite.

Le pliable Apple pourrait changer tout le marché

De nombreux analystes estiment que les smartphones pliables resteront un marché de niche jusqu’à l’arrivée d’Apple. Aujourd’hui, ils représentent environ 1 % à 2,5 % du marché mondial. Avec l’entrée d’Apple dans la danse, cette part pourrait grimper jusqu’à 5 % d’ici 2028.

Si Apple respecte son calendrier habituel, l’iPhone Fold pourrait être présenté en septembre prochain, aux côtés de la gamme iPhone 18, avec une disponibilité rapide dans la foulée.

Une chose est sûre : malgré les procès et les controverses, l’iPhone pliable n’a jamais semblé aussi proche — et son arrivée pourrait enfin faire entrer le marché des foldables dans une nouvelle dimension.