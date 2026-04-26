Avec le lancement de la Huawei Sound X5, Huawei continue d’étendre son écosystème connecté. Présenté aux côtés des Pura 90 et Pura 90 Pro et Pro Max et de la nouvelle génération de wearables, cette enceinte ne se contente pas d’améliorer la fiche technique : elle cherche à combiner puissance audio, design premium et intelligence embarquée.

Huawei Sound X5 : Une architecture audio ambitieuse

Huawei change clairement de dimension sur la partie sonore. La Sound X5 adopte une configuration 8 haut-parleurs en système 3 voies, pensée pour mieux séparer les fréquences :

1 woofer de 126 mm (60 W)

4 haut-parleurs médiums de 48 mm (20 W chacun)

1 tweeter de 35 mm (20 W)

2 radiateurs passifs

Au total, la puissance atteint 160 W, avec une réponse dans les basses annoncée jusqu’à 36 Hz. Sur le papier, c’est une montée en gamme nette par rapport à la génération précédente, avec une meilleure gestion des basses et une scène sonore plus structurée.

Une approche plus intelligente, portée par HarmonyOS

Au-delà du son, Huawei pousse fortement la dimension logicielle. Le Sound X5 fonctionne sous HarmonyOS avec un modèle IA mis à jour.

L’objectif est clair :

commandes vocales plus naturelles

conversations continues (moins de répétition de mots-clés)

interactions plus fluides au quotidien

Ce positionnement rapproche le produit d’un véritable assistant domestique, et pas seulement d’un simple haut-parleur connecté.

Un hub discret pour l’écosystème Huawei

La Sound X5 s’intègre dans l’environnement Huawei via HarmonyOS Smart Connect : connexion rapide avec smartphones, tablettes et PC, partage audio simplifié et contrôle basique de la maison connectée. On retrouve aussi des fonctionnalités plus légères mais utiles comme les contrôles gestuels, le mode veille et les effets lumineux synchronisés avec la musique.

Ces derniers n’ajoutent pas forcément de valeur fonctionnelle, mais participent à l’identité premium du produit.

Design et finitions : Huawei soigne l’objet

Huawei propose trois finitions : Noir, Blanc et Or. La version dorée se distingue par un traitement plus luxueux, avec des éléments plaqués (dont les radiateurs passifs), ce qui explique son tarif plus élevé.

Le design reste fidèle à la série Sound : compact, cylindrique, mais avec une présence visuelle renforcée par les effets lumineux dynamiques.

Prix et positionnement

La Sound X5 arrive au prix de 2 199 yuans (~ 275 €) pour les versions standard et 2 499 yuans (~ 315 €) pour la version or. La Sound X5 se place clairement sur le segment premium, face à des concurrents comme les enceintes haut de gamme de Sonos ou Apple.

Avec la Sound X5, Huawei ne cherche pas uniquement à faire “mieux que la X4”. La marque construit un produit qui s’inscrit dans une logique plus large : un son puissant pour rivaliser sur le hardware, une IA plus naturelle pour enrichir l’usage et une intégration forte pour renforcer son écosystème. Ce type d’appareil devient alors un point d’entrée dans l’univers Huawei, au même titre qu’un smartphone ou une montre connectée.

Un speaker qui vise plus que la musique

La Sound X5 n’est pas seulement une évolution technique. Il reflète une tendance plus large : les enceintes connectées deviennent des objets hybrides, à la fois audio, interface vocale et centre de contrôle domestique.

Et dans cette transformation, Huawei joue une carte intéressante : celle d’un produit premium, cohérent, mais encore très dépendant de son propre écosystème.