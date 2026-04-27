Huawei préparerait déjà la prochaine étape de son smartphone pliable en trois. Selon une fuite venue de Chine, le Mate XT 2 pourrait être lancé en octobre 2026, possiblement aux côtés de la série Mate 90.

Mate XT 2 : Un tri-fold plus endurant et plus pratique

La principale évolution concernerait l’usage quotidien. Huawei travaillerait sur une batterie supérieure à 6 000 mAh, contre 5 600 mAh sur la génération précédente, un gain important pour un appareil doté d’un immense écran pliable.

Autre chantier clé : la charnière. Le Mate XT 2 profiterait d’un mécanisme retravaillé pour réduire la pliure visible et améliorer la résistance globale. C’est probablement le point le plus stratégique pour un tri-fold, où la complexité mécanique reste bien supérieure à celle d’un pliant classique.

Kirin 9050 Pro et photo haut de gamme

La fuite évoque aussi une puce Kirin 9050 Pro, pensée pour renforcer les capacités d’IA directement sur l’appareil. Huawei chercherait ainsi à compenser son isolement technologique par une intégration maison plus poussée, entre HarmonyOS, traitement photo et fonctions intelligentes locales.

La partie photo pourrait se rapprocher du niveau de la série Mate X7, tandis que plusieurs coloris seraient envisagés, dont noir, rouge, violet et blanc.

Huawei veut garder l’avantage du format tri-fold

Avec le Mate XT, Huawei avait pris de l’avance sur un segment encore expérimental. Le Mate XT 2 semble moins viser l’effet « waouh » que la maturité : meilleure autonomie, charnière plus fiable, pliure moins visible, expérience plus stable.

C’est exactement ce dont le tri-fold a besoin pour sortir du statut de démonstration technologique et devenir un vrai produit premium du quotidien.