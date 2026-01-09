Accueil » CES 2026 : Segway lance deux vélos électriques et une moto tout-terrain radicale

Présent au CES 2026, Segway confirme ses ambitions dans la mobilité électrique légère. Le constructeur, historiquement associé aux gyropodes, enrichit désormais son catalogue avec deux vélos électriques urbains et une moto électrique tout-terrain, couvrant aussi bien les trajets quotidiens que les usages plus aventureux.

Une offensive cohérente, pensée pour répondre à la montée en puissance de l’e-bike comme alternative crédible à la voiture et au deux-roues thermique.

Segway Myon : un vélo électrique urbain au positionnement premium

Premier modèle annoncé, le Segway Myon se positionne comme un vélo électrique de trajets domicile-travail, alliant un design classique à l’ADN technologique de la marque.

Il repose sur un moteur électrique délivrant 500 W de puissance nominale et 85 Nm de couple, alimenté par une batterie 48 V/722 Wh offrant jusqu’à 80 miles (≈ 128 km) d’autonomie, avec une certification IPX7 pour la résistance à l’eau. La recharge complète s’effectue en environ 5 h 30.

Segway décline le Myon en trois classes réglementaires :

Classe 1 : assistance au pédalage jusqu’à 20 mph (32 km/h), sans accélérateur,

Classe 2 : accélérateur intégré, vitesse limitée à 20 mph,

Classe 3 : accélérateur avec vitesse maximale portée à 28 mph (45 km/h).

Le vélo est équipé d’un moteur TurboTuned, d’une transmission Shimano CUES à 9 vitesses, et d’un écran intégré affichant vitesse, autonomie et niveau d’assistance. La connectivité n’est pas en reste, avec une application Segway intégrant GPS et la compatibilité Localiser (Find My) d’Apple.

Prix annoncé : 1 999,99 dollars.

Segway Muxi : un vélo électrique utilitaire compact et modulable

Plus orienté vers la polyvalence, le Segway Muxi adopte un format short-tail compact, avec une posture de conduite droite et un design d’inspiration rétro. Il vise clairement les usages urbains pratiques : courses, trajets courts, transport occasionnel d’un passager.

Le Muxi sera proposé en Classe 1 ou Classe 2, et embarque plusieurs aides électroniques rarement vues à ce niveau de gamme : Hill Start Assist, Hill Descent Control, freinage régénératif, et système de contrôle de traction.

Segway prévoit également toute une gamme d’accessoires :

Kit passager (199,99 dollars) permettant d’embarquer un passager jusqu’à 54 kg,

Panier central (29,99 dollars),

Garde-boue (79,99 dollars).

Prix annoncé : 1 699,99 dollars, avec une disponibilité en mars 2026 (États-Unis).

Segway Xaber 300 : une moto électrique inspirée du Dakar

Dernière annonce, et sans doute la plus radicale : la Segway Xaber 300, une moto électrique tout-terrain qui ne joue plus dans la catégorie vélo. Inspirée du prototype X1000, engagé par Segway lors du Dakar Rally 2025, elle vise les amateurs de chemins, pistes et sentiers.

La Xaber 300 propose trois modes de puissance simulant des cylindrées thermiques : équivalent 150 cc, 200 cc, et 300 cc.

Elle intègre un embrayage électronique, un système de contrôle de traction, ainsi que des paramètres avancés incluant contrôle parental et limitation de l’angle de wheelie. Une approche hybride, mêlant sensations off-road et sécurité logicielle.

Prix annoncé : 5 299,99 dollars, avec une disponibilité estimée au printemps/été 2026.

Segway élargit son écosystème de mobilité

Avec ces trois annonces, Segway démontre une stratégie claire : couvrir l’ensemble des usages de la mobilité électrique légère, du trajet domicile-travail à l’aventure tout-terrain. Le positionnement tarifaire reste agressif face à une concurrence fragmentée, tandis que l’intégration de technologies d’assistance et de connectivité renforce la différenciation de la marque.

Segway ne vend plus seulement un moyen de transport, mais une expérience logicielle et sécurisée, héritée de son savoir-faire en robotique et en mobilité intelligente. Une évolution logique, dans un marché où l’e-bike devient un pilier de la transition énergétique urbaine.