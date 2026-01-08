iPhone 18 : Pourquoi le modèle standard n’arriverait qu’au printemps 2027 ?

Depuis plus d’une décennie, l’iPhone vit au tempo d’une rentrée de septembre quasi immuable. Mais pour 2026, Apple pourrait casser cette mécanique trop bien huilée — non par caprice, mais parce que sa gamme devient trop large pour rester synchronisée.

D’après plusieurs sources concordantes, dont l’analyste Ming-Chi Kuo et The Information, Cupertino envisagerait un calendrier en deux temps : l’automne pour les modèles « premium » (Pro, Air et potentiellement le premier iPhone pliable), puis le printemps pour les modèles plus accessibles.

iPhone 18 : Une gamme qui s’étire… et un lancement qui se dédouble

Le scénario qui circule est simple : Apple continuerait son grand show de septembre, mais réserverait une partie de la génération suivante à une seconde vague au printemps.

Selon Kuo, un iPhone 17e arriverait au premier semestre 2026 (logique « entry »), tandis que l’iPhone 18 « standard » iPhone 18 glisserait… jusqu’au printemps 2027.

En parallèle, l’automne 2026 concentrerait les têtes d’affiche : iPhone 18 Pro/Pro Max, une nouvelle génération d’iPhone Air, et surtout un iPhone pliable très attendu — mentionné à plusieurs reprises dans les rumeurs, y compris du côté de The Information.

Pourquoi Apple ferait ça maintenant ?

Si Apple lance enfin un iPhone pliable, alias iPhone Fold, c’est un produit qui aspire l’attention, les budgets marketing… et l’espace mental des acheteurs. Le mettre dans le même « panier de septembre » qu’un iPhone de base, c’est risquer de diluer le récit. Le découpage en deux vagues permettrait de donner une scène à chaque segment, plutôt que de transformer la keynote en catalogue.

Quand une gamme contient Pro, Pro Max, Air, « e », et demain un pliable, le danger n’est plus la concurrence Android : c’est Apple contre Apple. En espaçant les sorties, la marque peut laisser respirer chaque modèle — et éviter qu’un iPhone « milieu de gamme » ne vienne immédiatement brouiller la proposition des Pro.

Répondre à un marché qui ne vit plus en septembre

Android déroule ses flagships et ses « killer mid-range » toute l’année. Une Apple qui rythme ses sorties deux fois par an, c’est une Apple qui reste visible en continu, surtout si l’iPhone « e » ou le modèle standard viennent relancer la conversation au printemps. C’est d’ailleurs l’argument le plus souvent cité autour de cette stratégie biannuelle.

Le vrai risque : laisser l’iPhone « standard » sans successeur pendant 18 mois

C’est le point le plus explosif : si l’iPhone 18 de base sort au printemps 2027, l’iPhone 17 « non-Pro » resterait la référence pendant un long moment. Certaines lectures parlent d’une situation inédite où Apple « saute » un millésime pour le modèle standard sur l’année civile 2026.

Pour Apple, c’est un pari :

Soit les acheteurs « standard » attendent, et l’iPhone 17 continue de bien se vendre (souvent avec baisses de prix et promos opérateurs).

Soit ils basculent vers l’Air/le « e »/Android, et Apple perd une partie de son volume.

Cette rumeur dit quelque chose de plus large : Apple semble passer d’un iPhone « événement annuel » à un iPhone « plateforme vivante », avec des points d’entrée multiples dans l’année. Et si le pliable débarque vraiment en 2026, alors le calendrier devient un outil de narration : septembre pour le prestige, printemps pour l’accès.

Reste un détail crucial : rien n’est officialisé. Ce sont des projections, crédibles parce qu’elles viennent de sources habituées à lire la supply chain — mais ce n’est pas un plan gravé dans le titanium.