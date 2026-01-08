Lenovo Yoga AIO i Aura Edition (2026) : L’iMac Killer à écran OLED et éclairage adaptatif

Les tout-en-un n’ont jamais totalement disparu — ils ont juste laissé Apple monopoliser l’imaginaire. Au CES 2026, Lenovo revient à l’assaut avec une proposition presque évidente : un AIO premium façon iMac, mais pensé pour Windows et la création, avec un grand écran OLED… et une barre lumineuse qui fait enfin quelque chose d’utile.

Yoga AIO i Aura Edition (2026) : Un AIO qui mise sur l’immersion… sans virer au gadget

Le Yoga AIO i Aura Edition (32″, 11) Copilot+ PC (oui, c’est son nom complet) embarque un écran 31,5 pouces 4K (3840×2160) OLED montant jusqu’à 165 Hz, avec certification HDR True Black 400.

Ce n’est pas une machine « gaming » au sens strict : cette fréquence élevée sert surtout à donner une sensation de fluidité dans l’interface, les animations et certains workflows créatifs.

Le twist, lui, se situe juste sous la dalle : Lenovo intègre une barre d’éclairage ambiant (Adaptive Lighting), capable de se synchroniser au contenu affiché (effet « bias light » évolué) mais aussi de signaler des notifications — messages, alertes — sans vous arracher à votre « flow ». Les couleurs et types de notifications sont personnalisables.

Fiche technique : un « Copilot+ » musclé, calibré studio

Lenovo positionne clairement l’appareil comme un poste de création moderne : grand écran, audio travaillé, webcam très haut de gamme pour la visioconférence. Ainsi, les spécifications parlent d’elles-mêmes :

Jusqu’à Intel Core Ultra X7 Series 3 (Lenovo mentionne « jusqu’à », selon configs)

Configurations annoncées avec Core Ultra X7 358H, 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de SSD PCIe

Webcam 16 MP avec capteur IR/Windows Hello et obturateur électronique

Audio Harman Kardon avec Dolby Atmos

Wi-Fi 7 et Bluetooth 6,0

Et puisqu’il s’agit d’un Copilot+ PC, Lenovo met en avant les fonctionnalités Windows associées (dont Recall, effets caméra/micro, recherche sémantique), sous réserve de disponibilité selon marchés et politiques Microsoft.

Connectique : Lenovo vise juste (et évite le piège « tout USB-C »)

Le Yoga AIO i Aura Edition n’essaie pas de faire « minimaliste à tout prix ». Il propose une connectique riche, dont du Thunderbolt et de l’HDMI 2.1, pratique pour brancher un second écran ou intégrer l’AIO dans un setup hybride.

Le plus intéressant n’est pas l’éclairage en lui-même — on a tous vu des bandes LED synchronisées à l’image — mais l’intention : transformer la lumière en canal d’information discret. Là où une notification pop-up casse le rythme, une variation lumineuse signale sans interrompre. Dans une ère saturée d’alertes, c’est presque une proposition de design « bien-être » pour créatifs : rester dans la production, tout en gardant un œil périphérique sur l’important.

Autre signal : Lenovo pousse l’AIO comme un produit de studio plus que comme un PC familial. Le choix OLED 4K + 165 Hz, la webcam 16 MP, l’audio Harman Kardon… Ce sont des marqueurs « desk premium » qui expliquent aussi l’écart tarifaire face à l’iMac.

Prix et disponibilité : premium assumé

Lenovo annonce une disponibilité au T2 2026 avec un prix de départ autour de 2 399 dollars. C’est nettement au-dessus de l’iMac d’entrée de gamme — mais Lenovo joue une autre carte : OLED 4K, fréquence élevée, webcam très définie, et positionnement Copilot+.

Le succès dépendra d’un facteur : à ce niveau, les acheteurs comparent moins les marques que la cohérence globale du poste de travail.