iPhone Air 2 : Apple préparerait un repositionnement majeur

L’iPhone Air 2 refait surface dans les rumeurs, et, cette fois, les informations deviennent à la fois plus précises et plus intéressantes. Apple semblerait prêt à corriger les principaux défauts du premier modèle, notamment sur le prix et la photo.

iPhone Air 2 : Un possible ajustement de prix (enfin)

L’iPhone Air actuel est lancé à 1 229 euros, un tarif difficile à justifier pour un smartphone dont l’argument principal est… sa finesse. Selon un nouveau rapport de The Information, Apple envisagerait de revoir ce prix à la baisse pour la seconde génération de son iPhone Air.

Si Apple applique sa logique habituelle, cela pourrait se traduire par un prix de départ à 899 dollars, plutôt qu’un tarif intermédiaire peu lisible

Ce changement s’expliquerait par des ventes en demi-teinte du premier iPhone Air. Malgré son design ultra-fin impressionnant, le modèle n’aurait pas rencontré le même succès que les iPhone 17 et 17 Pro, au point que certains fournisseurs auraient réduit la production.

Enfin un deuxième capteur photo ?

Autre évolution majeure attendue : l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière. Le premier iPhone Air se contente d’un unique capteur 48 mégapixels Fusion, efficace mais limité. Il n’offre pas de véritable ultra grand-angle, et un zoom 2x uniquement par recadrage.

Plusieurs sources s’accordent désormais à dire que l’iPhone Air 2 intégrerait un double module photo, avec un objectif ultra grand-angle en complément du capteur principal.

Cela comblerait l’une des lacunes les plus critiquées du modèle original et rendrait le téléphone beaucoup plus polyvalent au quotidien.

Batterie et équilibre général

Les rumeurs évoquent aussi une batterie légèrement plus grande, une meilleure autonomie globale et des améliorations classiques de performances grâce à une nouvelle puce. Pris ensemble (prix réduit + double caméra + meilleure autonomie), l’iPhone Air 2 pourrait enfin trouver un meilleur équilibre, au lieu d’être un simple objet de design.

Un lancement retardé à 2027

Autre point important : le calendrier. Contrairement au reste de la gamme iPhone, l’iPhone Air 2 pourrait ne pas sortir à l’automne 2026 mais être lancé au printemps 2027. Il accompagnerait alors l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.

La rumeur indique que la production pilote aurait été annulée fin 2025, ce qui expliquerait ce décalage.

Apple ne lâche pas la gamme Air

Malgré les spéculations, une chose semble désormais claire : Apple n’abandonne pas l’iPhone Air après une seule génération. Fidèle à sa philosophie, la marque préférerait affiner le concept plutôt que le supprimer. Avec ces ajustements, l’iPhone Air 2 pourrait devenir moins cher, plus complet et nettement plus attractif pour un public plus large

Même si les smartphones ultra-fins ne séduisent pas tout le monde, ces évolutions pourraient transformer l’iPhone Air 2 en bien meilleure proposition que le modèle original.

Et avec, en parallèle, l’arrivée d’un iPhone pliable, d’un iPhone 18 Pro repensé, et d’un iPhone 17e plus convaincant, les prochaines années chez Apple s’annoncent tout sauf ennuyeuses.