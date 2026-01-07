Accueil » iPhone 17e : La Dynamic Island arrive enfin sur l’entrée de gamme au printemps 2026

Apple s’apprêterait-il à effacer, enfin, ce petit stigmate visuel qui trahissait ses iPhone abordables ? D’après une nouvelle rumeur venue de Chine, l’iPhone 17e adopterait la Dynamic Island au printemps, tout en conservant une stratégie de compromis très « Apple » : écran 60 Hz et puce A19 « bridée ».

Le cœur de la fuite est limpide : l’iPhone 17e conserverait un format 6,1 pouces OLED, mais troquerait l’encoche (le notch) contre une Dynamic Island. C’est important parce que le précédent « e » — l’iPhone 16E — avait justement basculé sur un design moderne, mais encore marqué par l’encoche façon iPhone 13/14.

Le calendrier évoqué reste celui d’une sortie au printemps (sans date ferme), avec une industrialisation qui pourrait démarrer « après le CES » selon le même bruit de couloir.

60 Hz en 2026 : le compromis qui fâche (mais que la plupart tolèrent)

La rumeur insiste : malgré la Dynamic Island, l’écran resterait bloqué à 60 Hz. Dans l’univers Apple, ce n’est pas une surprise : la fluidité « ProMotion » reste un marqueur de segmentation, et l’iPhone 17e servirait surtout à donner l’apparence du premium sans offrir l’expérience complète.

C’est exactement le genre de choix qui divise : pour un public « je veux juste un iPhone récent », la différence passera souvent sous le radar. Pour quiconque a déjà goûté au 120 Hz, le retour au 60 Hz ressemble à un anachronisme.

Une A19 « déclassée » : Apple continuerait la stratégie du binning

Autre point sensible : l’iPhone 17e embarquerait une version downclockée (ou « binée ») de la future A19, afin de réduire les coûts. Ce ne serait pas inédit. L’iPhone 16e utilisait déjà une A18 avec GPU 4 cœurs (contre 5 sur certains modèles), preuve qu’Apple sait calibrer ses puces pour préserver une hiérarchie sans changer de génération.

La bonne nouvelle, c’est que même « bridé », un SoC Apple de génération A19 resterait probablement très solide sur l’usage réel : photo, vidéo, jeux, IA embarquée — surtout si Apple réserve les sacrifices à la partie GPU ou aux fréquences.

Le détail à surveiller : MagSafe, enfin de retour ?

Le même bruit de couloir évoque aussi l’arrivée d’un anneau magnétique pour la compatibilité MagSafe, un sujet sensible depuis l’iPhone 16e, lancé sans MagSafe (et sans recharge sans fil rapide), malgré Qi. À l’époque, la presse rapportait que l’absence de MagSafe relevait surtout d’un arbitrage de coût, plutôt que d’une contrainte technique liée au modem.

Si Apple réintroduit MagSafe sur l’iPhone 17e, ce serait un basculement symbolique : la « fonction écosystème » par excellence reviendrait sur l’iPhone abordable, renforçant la logique d’achat (supports voiture, accessoires, chargeurs) qui fidélise.

Apple veut un iPhone abordable qui ressemble au haut de gamme… sans le menacer

Cet iPhone 17e, s’il se confirme, raconte une stratégie très nette : uniformiser le design, segmenter l’expérience. Dynamic Island + MagSafe (peut-être) rendent le téléphone « désirable » en boutique. Le 60 Hz et l’A19 ajustée préservent la valeur perçue des modèles supérieurs.

Et c’est sans doute le point le plus intéressant : en 2026, l’iPhone « budget » ne doit plus être un iPhone « ancien ». Il doit être un iPhone actuel, mais mesuré. Un produit d’entrée qui ne fait pas honte… et qui ne cannibalise pas.