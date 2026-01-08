Accueil » Bixby x Perplexity dans One UI 8.5 : Le duo de choc de Samsung pour enterrer Google Gemini ?

Une fuite vidéo montre Bixby s’adosser à Perplexity pour répondre avec des synthèses sourcées, directement dans l’interface. Un virage ambitieux, alors que One UI 8.5 se rapproche de son lancement aux côtés des Galaxy S26 début 2026.

Depuis des années, Bixby maîtrise les commandes système, mais cale dès qu’il s’agit de questions ouvertes. Les premières builds de One UI 8.5 inversent la tendance : un mode réponse en carte, propre et lisible, s’appuie sur Perplexity pour fournir des résumés factuels avec sources cliquables, sans renvoyer au navigateur.

La fuite — publiée sur X — montre Bixby qui garde la main sur les réglages du téléphone et passe le relais à Perplexity pour la recherche d’infos.

Un Bixby plus intelligent et plus lisible

Dans la vidéo, un appui long lance Bixby sous forme de bulle flottante en bas d’écran. À une requête « connaissance », l’assistant compose une réponse synthétique, avec un bouton Perplexity qui déroule les liens utilisés. L’approche rappelle les atouts de Perplexity (vitesse, citations intégrées) tout en conservant la profonde intégration système de Bixby.

Autrement dit, Bixby garde son rôle pour les actions système (luminosité, alarmes, réglages), mais passe automatiquement la main à Perplexity dès qu’il s’agit de faits, d’histoire ou de questions générales. Un fonctionnement hybride, malin.

Plusieurs médias confirment ce comportement dans la bêta One UI 8.5, encore en test sur la série Galaxy actuelle.

De quoi contrer Gemini

Avec Gemini omniprésent sur Android, Samsung devait éviter que Bixby ne devienne un doublon. En déléguant l’info à Perplexity et en gardant la télécommande du smartphone, la marque pourrait offrir une alternative crédible : des réponses concises et sourcées d’un côté, des actions locales rapides de l’autre. Le succès dépendra de la latence (le handoff doit être imperceptible) et de la fiabilité des sources.

Si l’expérience est fluide — comme le laisse entrevoir la démo — Bixby redevient pertinent au quotidien : demander « Faut-il un parapluie ce soir ? » et obtenir une explication liée au bulletin, pas une icône de nuage.

Cap sur les Galaxy S26

Les fuites situent l’annonce complète avec les Galaxy S26 et un déploiement One UI 8.5 en tout début d’année (fenêtre évoquée : janvier/février 2026). D’ici là, la bêta continue d’évoluer et d’autres fonctionnalités pourraient être réservées au reveal.

En s’alliant à Perplexity, Samsung propose autre chose : des réponses rapides, précises et sans bla-bla. Pour ceux qui veulent une mini-recherche instantanée plutôt qu’un chatbot bavard, c’est un vrai plus. Tout dépendra de la réactivité. Si la transition entre Bixby et Perplexity est fluide, cette mise à jour pourrait enfin donner envie de garder Bixby activé. Sinon, elle risque de passer inaperçue.

En l’état, c’est un pas clair dans la bonne direction pour l’assistant de Samsung.