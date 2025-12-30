Samsung va relancer Bixby avec Perplexity pour contrer Gemini sur les Galaxy

Relégué au second plan par l’ascension de Gemini sur les Galaxy récents, Bixby n’a pourtant pas dit son dernier mot. En coulisses, Samsung semble avoir trouvé un allié stratégique pour redonner de la profondeur à son assistant vocal : Perplexity.

Une intégration encore discrète, mais qui pourrait changer l’équilibre des forces sur les smartphones Galaxy dès l’an prochain.

Samsung + Perplexity : Une alliance évoquée de longue date

Les premiers signaux remontent à l’été dernier. En juillet, des informations faisaient état de discussions entre Samsung et plusieurs acteurs majeurs de l’IA, dont Perplexity et OpenAI. L’objectif affiché : enrichir l’expérience IA sur les smartphones Galaxy.

À l’époque, un dirigeant de Samsung avait confirmé cette orientation sans entrer dans les détails. Aujourd’hui, les contours de cette stratégie commencent à se préciser.

Perplexity dans Bixby : les premiers signes concrets

Selon une fuite plus récente, Samsung prévoirait d’intégrer les capacités de Perplexity directement dans Bixby à l’occasion de la future gamme Galaxy S26. Et surtout, les premiers tests seraient déjà en cours.

Des utilisateurs de la version bêta de One UI 8.5 sur la série Galaxy S25 ont repéré une refonte visuelle de Bixby, accompagnée d’un changement bien plus stratégique : l’assistant s’appuie désormais sur les modèles de Perplexity pour répondre à des questions complexes. Les captures d’écran partagées sur X montrent clairement la mention de Perplexity comme source au bas des réponses.

L’intégration serait active pour certains bêta-testeurs européens utilisant la version 4.0.50.4 de l’application Bixby, signe que Samsung est déjà passé du concept à l’expérimentation terrain.

Un retour en grâce calculé pour Bixby

Si cette intégration se confirme, elle pourrait marquer un véritable tournant. Depuis plusieurs années, Bixby vivait dans l’ombre de Google Assistant, puis de Google Gemini, de plus en plus mis en avant sur les smartphones Galaxy. En s’appuyant sur Perplexity, Samsung reprend la main sur l’intelligence conversationnelle de ses appareils.

L’enjeu est clair : proposer une alternative crédible et différenciante, sans dépendre entièrement de Google. Pour l’utilisateur, cela signifie potentiellement des réponses plus riches, mieux contextualisées et capables de traiter des requêtes complexes, tout en restant profondément intégrées à l’écosystème Samsung.

Cap sur le Galaxy S26

Samsung devrait officialiser cette évolution avec la série Galaxy S26, attendue au début de l’année prochaine. Si le calendrier se confirme, l’intégration Perplexity-Bixby pourrait ensuite être déployée sur des modèles plus anciens via la mise à jour One UI 8.5.

Après des années de relative discrétion, Bixby semble donc se préparer à un retour stratégique. Non pas en tentant de supplanter Gemini frontalement, mais en offrant une autre voie : celle d’un assistant maison, dopé par une IA reconnue pour sa capacité à structurer et sourcer l’information.

Dans un marché où la bataille de l’IA mobile se joue autant sur la puissance des modèles que sur le contrôle de l’expérience utilisateur, Samsung envoie un message clair : l’assistant vocal Galaxy n’est pas près de disparaître.