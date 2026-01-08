IKEA continue de faire ce qu’il sait faire le mieux : transformer des objets désirables en standards du quotidien — puis y injecter juste assez de tech pour qu’ils s’intègrent au reste de la maison. Au CES 2026, IKEA étend sa compatibilité Matter à des luminaires déjà cultes, en commençant par deux VARMBLIXT revisitées.

En novembre dernier, IKEA annonçait une nouvelle vague de 21 appareils compatibles Matter, signe d’une stratégie claire : rendre la maison connectée plus simple et moins dépendante d’un écosystème fermé.

À Las Vegas, la suite est logique : plutôt que d’ajouter seulement des « gadgets », IKEA upgrade des pièces de mobilier/luminaires existantes, à commencer par la fameuse lampe donut VARMBLIXT et une nouvelle suspension.

Deux lampes IKEA VARMBLIXT, deux philosophies de lumière

La lampe donut passe au smart — et change subtilement de personnalité. Fini le vernis glossy qui reflétait la lumière ambiante : la version connectée adopte un blanc mat, pensé pour valoriser sa propre lueur et rendre l’objet plus « sculptural » une fois allumé.

Télécommande Bilresa incluse

12 couleurs prédéfinies choisies par Sabine Marcelis (la designer associée à la collection), avec transitions douces

Via l’app IKEA Home Smart + hub Dirigera, accès à 40 couleurs + variation d’intensité

Prix : 99,99 dollars, disponibilité avril 2026

La suspension joue quant à elle une carte plus « architecturale » : pas de couleurs, mais un blanc ajustable qui glisse d’un froid type lumière du jour vers un jaune chaud façon chandelle.

Bilresa incluse

Connexion app + Dirigera pour scènes, routines et automatisations Matter

Prix : 149,99 dollars, disponibilité avril 2026

IKEA ne vend pas de la « domotique », il vend de la continuité

Ce lancement est moins anecdotique qu’il n’y paraît. En « Matterisant » des lampes déjà iconiques, IKEA vise un objectif stratégique : faire de la lumière un langage commun entre Apple Home, Google Home, Alexa et le reste — sans exiger un diplôme en paramétrage.

Le détail le plus révélateur reste la finition mate du donut : IKEA comprend que, sur un objet signature, la tech ne doit pas « s’ajouter », elle doit se fondre. Et c’est exactement l’avantage d’un acteur design-first : l’expérience commence par l’objet, pas par l’application.