Le rendu du Motorola Signature offre un premier aperçu de son stylet

Motorola semble préparer un retour remarqué sur le segment premium. À quelques jours de son lancement en Inde, prévu le 7 janvier, le Motorola Signature s’est dévoilé à travers une image promotionnelle qui confirme à la fois son positionnement haut de gamme… et une possible nouveauté stratégique pour la marque.

Motorola Signature : un flagship au positionnement revisité

Jusqu’ici connu sous le nom supposé de Edge 70 Ultra, le smartphone apparaît désormais sous l’appellation Motorola Signature, laissant penser que Motorola pourrait lancer une nouvelle sous-gamme premium plus distinctive.

La fuite, relayée par YTECHB, montre l’appareil dans un coloris vert élégant baptisé Martini Olive. Mais, le détail le plus marquant se trouve juste à côté du téléphone : un stylet.

Le stylet, vraie surprise côté Motorola

Si ce détail se confirme, il s’agirait d’une première pour un flagship Motorola. Jusqu’à présent, la compatibilité stylet était réservée à la gamme Moto G Stylus, orientée milieu de gamme.

L’arrivée d’un stylet sur le Motorola Signature pourrait séduire les utilisateurs orientés productivité, positionner Motorola face aux Galaxy Ultra de Samsung, et différencier le modèle dans un marché premium très concurrentiel.

Dans certains marchés, notamment en Chine, ce même appareil serait lancé sous le nom Moto X70 Air Pro, ce qui suggère une stratégie de branding régionale.

Un événement centré sur l’écosystème

L’affiche promotionnelle ne met pas seulement en avant le smartphone. On y distingue également une montre connectée Motorola, un tracker (probablement le Moto Tag 2), une enceinte Bluetooth, et un Edge 70 Swarovski Crystal Edition.

Cela indique que Motorola pourrait profiter de l’événement pour mettre en avant son écosystème connecté, et pas uniquement un nouveau téléphone.

Performances : Snapdragon 8 Gen 5 au programme

Sur le plan technique, un listing Geekbench apparu plus tôt révèle que le Motorola Signature embarquerait la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, et jusqu’à 16 Go de RAM.

La configuration CPU observée correspond bien à un SoC haut de gamme de génération 2026, confirmant les ambitions premium de l’appareil. Le leaker Evan Blass a également partagé des fonds d’écran supposément conçus pour ce modèle, renforçant la crédibilité des fuites.

Ce qu’on ne sait pas encore

À ce stade, plusieurs éléments clés restent inconnus :

caractéristiques de l’écran,

configuration photo,

capacité de la batterie,

fonctionnalités exactes du stylet.

Mais, même sans ces détails, l’intégration d’un stylet suffit déjà à rendre le Motorola Signature particulièrement intrigant.

Avec un design soigné, une puce ultra-haut de gamme et la promesse d’un stylet, le Motorola Signature pourrait devenir le flagship le plus audacieux de la marque depuis des années.

La présentation officielle du 7 janvier devrait lever le voile sur les derniers mystères — et confirmer si Motorola est prêt à jouer à nouveau dans la cour des très grands.