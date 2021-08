Xiaomi annonce le Mi MIX 4 avec sa caméra sous l’écran

Xiaomi a annoncé le Mi MIX 4, le premier smartphone de la série Mi MIX à être annoncé depuis près de 3 ans. Les smartphones de la gamme Mi MIX ont toujours été axés sur des designs sans bords avec des écrans transparents, et le Mi MIX 4 poursuit cette idée en commercialisant une technologie sur laquelle Xiaomi travaille depuis longtemps : une caméra frontale située directement sous l’écran.

Xiaomi appelle cette technologie CUP (Camera Under Panel), bien qu’elle soit analogue aux caméras frontales sous l’écran que nous avons vues de la part d’autres entreprises. Comme les derniers efforts de OPPO et de ZTE, l’écran du Mi MIX 4 a une zone de 400 ppp qui laisse passer la lumière jusqu’à la caméra frontale, que Xiaomi décrit comme « pratiquement invisible ». La caméra est de 20 mégapixels et l’écran est un panneau OLED incurvé de 6,67 pouces d’une résolution 1080p et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran prend en charge la couleur 10 bits, HDR10+ et la technologie Dolby Vision pour offrir une expérience visuelle immersive. Il est livré avec une protection en verre Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi affirme que le CUP est « une technologie itérée à travers 3 générations majeures, 5 ans de travail, 50 brevets, un investissement de 77 millions de dollars et des centaines d’ingénieurs ». L’année dernière, la société a promis de commencer à produire en masse des smartphones avec sa technologie de caméra sous l’écran de 3e génération en 2021, alors elle tient cette promesse avec le Mi MIX 4.

Le Mi MIX 4 est le premier smartphone à être annoncé avec le nouveau processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm, une version boostée de la puce phare Snapdragon 888 avec une vitesse d’horloge maximale de 3 GHz. Le processeur est associé à 8 ou 12 Go de RAM et à 128, 256 ou 512 Go de stockage. Malheureusement, il n’y a pas de slot micro SD pour étendre le stockage interne.

Le système de caméra est centré autour d’un capteur Samsung HMX de 108 mégapixels, ce qui suggère des performances analogues ou identiques à celles du Mi 11, légèrement dépassé, mais toujours assez bon. Il y a également un capteur ultra-large de 13 mégapixels et un téléobjectif à périscope 5x de 8 mégapixels. La caméra principale et la caméra périscopique sont toutes deux dotées du système OIS.

Le Mi MIX 4 dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui peut se charger à une vitesse maximale de 120 W en filaire et 50W en sans–fil. Ce n’est pas le premier smartphone de Xiaomi avec une charge rapide de 120 W, mais il pourrait être le plus rapide — Xiaomi affirme que la batterie obtiendra une charge complète en moins de 15 minutes, contre 23 minutes pour le Mi 10 Ultra de l’année dernière. La charge sans fil de 50W, quant à elle, prendra 28 minutes pour vous amener à 100 %.

Disponible avec MIUI 12.5

En dehors de ces fonctionnalités avancées, le Mi Mix 4 dispose également d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour l’authentification biométrique et d’une paire de haut-parleurs stéréo accordés par Harman Kardon. Un port USB-C est présent en bas de l’appareil pour la recharge et le transfert de données. Cependant, l’appareil n’est pas livré avec une prise audio de 3,5 mm.

En ce qui concerne la connectivité, l’appareil est livré avec la prise en charge des réseaux 5G avec un support ultra-large bande (UWB), du Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et NFC. Grâce au support UWB, vous pouvez simplement « pointer votre smartphone vers n’importe quel appareil Xiaomi AIoT compatible, et le connecter immédiatement à votre appareil », selon la société.

L’appareil fonctionne avec MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et sera disponible à l’achat en trois variantes de couleur — blanc céramique, noir céramique et gris céramique.

Un lancement uniquement en Chine pour le moment

Xiaomi ne confirme pour l’instant que le lancement du Mix 4 en Chine continentale. Les précommandes commenceront là-bas demain avec une disponibilité générale à partir du 16 août, et les prix commencent à 4 999 yuans (~ 658 euros) pour un modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, allant jusqu’à 6 299 yuans (~ 830 euros) pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.