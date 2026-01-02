Xiaomi préparerait déjà un nouveau modèle de la série Xiaomi 17, attendu pour 2026

À peine le Xiaomi 17 Ultra lancé en Chine que la gamme continue de s’étendre. Selon une nouvelle fuite, Xiaomi travaillerait sur un cinquième smartphone estampillé Xiaomi 17.

Un modèle encore mystérieux, mais qui s’inscrirait clairement dans une logique d’évolution incrémentale plutôt que de rupture.

Xiaomi 17 : Une gamme déjà dense, et pas encore complète

Pour rappel, la série Xiaomi 17 a débuté en septembre dernier en Chine avec trois modèles : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Le lancement récent du Xiaomi 17 Ultra est venu compléter le haut du panier, positionnant la marque sur un segment ultra-premium très disputé.

Et pourtant, l’histoire ne s’arrêterait pas là. D’après un informateur bien renseigné, un nouveau Xiaomi 17 est actuellement en phase de test, suggérant que la gamme n’a pas encore livré tous ses secrets.

Un grand écran plat et une évolution mesurée

Les premières informations évoquent un smartphone très proche du Xiaomi 17 Pro Max dans son approche. L’appareil serait équipé d’un écran plat de 6,8 ou 6,9 pouces, avec des bordures fines et parfaitement symétriques — un choix de design qui confirme la volonté de Xiaomi de conserver une esthétique premium et maîtrisée.

Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce haut de gamme de Qualcomm, déjà utilisée sur le Pro Max. Le module photo inclurait lui aussi un téléobjectif périscopique, signe que ce modèle vise clairement les amateurs de zoom et de polyvalence photographique.

À ce stade, aucun nom officiel n’a filtré. Mais tout indique qu’il s’agirait d’une mise à jour mineure, destinée à affiner l’existant plutôt qu’à introduire une nouvelle proposition radicale.

Un lancement lointain, mais stratégique

Selon la fuite, ce nouveau Xiaomi 17 ferait ses débuts au premier semestre 2026. Un calendrier qui laisse encore beaucoup de place aux ajustements, mais qui révèle surtout la stratégie de Xiaomi : maintenir une pression constante sur le segment premium, avec des itérations régulières et ciblées.

Cette approche rappelle celle de certains concurrents chinois, où la frontière entre génération et déclinaison devient de plus en plus fine, au profit d’une optimisation continue des composants clés.

Pendant ce temps, le Xiaomi 17 Ultra vise l’international

En parallèle, le Xiaomi 17 Ultra — fraîchement lancé en Chine — commence déjà son parcours mondial. Le smartphone a obtenu plusieurs certifications, notamment en Inde, en Thaïlande et à Singapour. Selon les dernières informations, le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 17 standard pourraient arriver sur les marchés internationaux d’ici mars 2026.

Une expansion progressive, mais calculée, qui confirme l’ambition de Xiaomi de renforcer sa présence mondiale sur le très haut de gamme.

En filigrane, cette multiplication de modèles pose une question clé : Xiaomi parviendra-t-il à maintenir une lisibilité claire de sa gamme, tout en accélérant son rythme d’innovation ? Réponse probable courant 2026, lorsque ce mystérieux Xiaomi 17 sortira enfin de l’ombre.