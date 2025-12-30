Xiaomi 17 Ultra : le photophone extrême arrive à l’international début 2026

Xiaomi s’apprête à sortir l’artillerie lourde sur la scène internationale. Après un lancement remarqué en Chine, le Xiaomi 17 Ultra confirme son arrivée sur les marchés mondiaux au début de l’année 2026.

Un smartphone qui ne cherche pas simplement à cocher les cases du haut de gamme, mais à brouiller la frontière entre téléphone et appareil photo dédié.

Xiaomi 17 Ultra : Un calendrier qui se précise, sans surprise

Si aucune date officielle n’a encore été gravée dans le marbre, tout indique une sortie en janvier ou février 2026. Un timing qui colle parfaitement avec une annonce lors du MWC 2026, rendez-vous stratégique où Xiaomi a pris l’habitude de dévoiler ses modèles Ultra à destination du marché mondial.

Autrement dit, l’attente devrait être relativement courte pour les amateurs de photophones extrêmes.

Le Xiaomi 17 Ultra ne joue clairement pas la carte de la discrétion. Sa fiche technique vise un public précis : ceux qui veulent le meilleur matériel photo possible dans un smartphone.

Parmi les éléments les plus marquants :

un capteur principal 1 pouce, devenu l’arme ultime des photophones premium,

un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, symbole d’une nouvelle phase de la « guerre des mégapixels », désormais couplée à celle de la taille des capteurs,

et une batterie massive de 6 800 mAh sur la version chinoise — une capacité impressionnante pour un flagship, qui pourrait enfin calmer l’angoisse de l’autonomie.

Sur le papier, Xiaomi ne cherche pas l’équilibre sage : il pousse chaque curseur au maximum.

La tentation ultime : une édition Leica mondiale ?

Pour les passionnés de photo, un élément cristallise toutes les attentes : l’éventuelle arrivée mondiale d’une édition Leica. Selon les informations et rumeurs actuelles, cette version proposerait un anneau de zoom mécanique et un dos en cuir vegan, deux choix qui rappellent délibérément l’univers des appareils photo traditionnels.

Si cette déclinaison venait à sortir hors de Chine, elle pourrait devenir un objet culte. Ce type de contrôle tactile, presque nostalgique, comble un vide laissé par des smartphones toujours plus lisses et dématérialisés. Xiaomi ne se contenterait plus d’imiter les codes de la photo : il les réintroduirait physiquement.

Sur le terrain du marché, le Xiaomi 17 Ultra s’attaque frontalement aux prochains flagships de Samsung, et plus largement à l’hégémonie d’Apple sur le très haut de gamme.

Face à la fiabilité de l’écosystème Galaxy ou iOS, Xiaomi oppose une approche beaucoup plus agressive sur le matériel pur. Pour les amateurs de photographie, le dilemme devient réel : d’un côté, une expérience logicielle ultra-polissée, de l’autre, un smartphone pensé comme un appareil photo qui sait aussi téléphoner.

La batterie géante ajoute un autre argument différenciant, là où de nombreux flagships continuent de sacrifier l’autonomie au profit de la finesse.

Xiaomi assume sa différence

Le Xiaomi 17 Ultra ne donne pas l’impression de vouloir « rattraper » ses rivaux. Il cherche plutôt à creuser un sillon très précis, celui des utilisateurs pour qui la photo passe avant tout le reste — design, finesse, ou même consensus grand public.

Si la version Leica franchit réellement les frontières chinoises, Xiaomi pourrait bien signer l’un des lancements les plus marquants de 2026. Non pas par prudence ou itération, mais par excès assumé.

Et dans un marché où les nouveautés semblent souvent timides, ce genre d’audace a quelque chose de résolument rafraîchissant.