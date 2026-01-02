Accueil » LG gram Pro 2026 : Le 17 pouces avec RTX le plus léger du monde arrive au CES 2026

LG gram Pro 2026 : Le 17 pouces avec RTX le plus léger du monde arrive au CES 2026

LG gram Pro 2026 : Le 17 pouces avec RTX le plus léger du monde arrive au CES 2026

LG met le cap sur le CES 2026 avec une nouvelle génération de gram Pro où la chasse aux grammes rencontre une dose d’IA pragmatique. Fidèle à l’ADN de la gamme, le constructeur pousse encore plus loin la quête de la légèreté, tout en renforçant la durabilité et en intégrant davantage de fonctions d’intelligence artificielle.

Au menu : un alliage « Aerominum » inédit pour alléger et durcir les châssis, un 17 pouces avec GeForce RTX 5050 — présenté comme « le 17 pouces RTX le plus léger du monde » — et un 16 pouces OLED qui coche les cases Copilot+ et IA locale.

LG gram Pro 2026 : Mise en contexte

À une poignée d’heures du CES, LG tease ses gram Pro 2026 : le Gram Pro 17 (17Z90UR) et le Gram Pro 16 (16Z90U). La marque promet des machines toujours plus plume, sans renoncer à la rigidité ni aux fonctions intelligentes. Les tarifs et la disponibilité restent à préciser ; LG réserve la présentation complète au salon.

La vraie nouveauté est matérielle : Aerominum, un alliage développé par LG avec une structure « aeroplate » et une finition brossée. Objectif : réduire le poids tout en améliorant la résistance aux rayures et la robustesse (standards « military-grade »). C’est le socle de toute la gamme 2026.

Selon la marque, ce matériau permet :

une réduction du poids,

une augmentation de la rigidité structurelle,

une meilleure résistance aux rayures (+35 % par rapport aux générations précédentes).

LG gram Pro 17 (17Z90UR) : le 17 pouces RTX le plus léger du monde

Modèle vitrine de la gamme, le LG gram Pro 17 se présente comme le PC portable de 17 pouces avec GPU RTX le plus léger au monde, selon LG.

Principales caractéristiques :

Écran 17 pouces WQXGA (2560 × 1600)

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop (8 Go de GDDR7)

Châssis proche des dimensions d’un 16 pouces

Orientation créative et multimédia (montage, retouche, création de contenu)

LG précise que ce modèle n’est pas destiné au gaming intensif, mais plutôt aux tâches graphiques exigeantes dans un format ultra-portable. Il sera exclusif au marché nord-américain au lancement.

LG gram Pro 16 : OLED, autonomie et double IA

Le LG gram Pro 16 s’impose comme le 16 pouces le plus léger de sa catégorie avec IA locale et cloud, avec un poids annoncé de 1 199 g seulement.

Au programme :

Écran OLED 16 pouces WQXGA+ (2880 × 1800)

Processeurs Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI 400

Batterie 77 Wh (jusqu’à 27 heures de lecture vidéo annoncées)

Recharge rapide : plus de 9 heures d’utilisation en 30 minutes

L’IA, version utile (et discrète)

LG pousse une approche « double IA » : on-device + cloud. Les modèles compatibles Copilot+ PC s’appuient sur gram chat On-Device (basé sur EXAONE 3.5, sLLM maison) pour résumer, traduire, rechercher dans ses fichiers sans connexion, tandis que le cloud prend le relais pour des tâches plus lourdes. L’écosystème logiciel s’étoffe aussi : gram Link synchronise mieux Android/iOS et s’étend à webOS (TV, moniteurs, projecteurs), et LG ThinQ permet de verrouiller/effacer à distance un portable égaré.

Depuis des années, la famille gram se distingue par son poids plancher. Avec Aerominum, LG veut clore un vieux débat : la légèreté n’implique plus la fragilité. Le 17 pouces RTX joue une carte singulière : un châssis de 16 pouces avec GPU dédié, pensé pour créatifs nomades plus que pour joueurs exigeants — un créneau encore peu exploité à ce niveau de diagonale.

Et, le 16 pouces OLED Copilot+ vise la tendance de fond des PC « AI-ready », où l’IA embarquée fluidifie des usages concrets (recherche contextuelle, résumés instantanés), loin du gadget marketing. Reste l’inconnue majeure — le poids exact du 17 pouces et la politique de prix — qui conditionnera l’avantage compétitif face aux ultrabooks premium de Samsung, ASUS ou aux Mac portés par l’efficacité énergétique. Rendez-vous au CES pour les arbitrages finaux. ￼

Disponibilité

Les nouveaux LG gram Pro 2026 seront présentés officiellement au CES 2026 à partir du 6 janvier. La commercialisation débutera en Corée du Sud, avant un déploiement progressif dans les autres régions. Les prix n’ont pas encore été annoncés.