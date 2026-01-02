Le zoom rotatif du Xiaomi 17 Ultra Leica Edition bouge ? Xiaomi explique pourquoi c’est normal

Si vous avez réussi à mettre la main sur le très convoité Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — malgré les tensions actuelles sur les stocks — certains utilisateurs ont remarqué un détail déroutant.

La bague rotative située autour du module photo arrière, baptisée Master Zoom Ring, semble légèrement mobile, parfois accompagnée d’un petit cliquetis. De quoi inquiéter certains utilisateurs… à tort. Selon Xiaomi, ce comportement n’est ni un défaut ni un problème d’assemblage. C’est une décision d’ingénierie parfaitement assumée.

Un jeu volontaire pour mieux protéger le mécanisme

Dans une FAQ publiée sur Weibo, Xiaomi a levé le voile sur la conception interne du Master Zoom Ring. La bague mécanique repose sur une structure dite « sandwich » composée de 26 éléments distincts — un chiffre élevé pour un composant intégré dans un smartphone aussi fin.

Pour éviter deux risques majeurs, la déformation du cadre externe en cas de chute, et le blocage de la rotation à cause de poussière ou de liquide, les ingénieurs ont volontairement intégré des tolérances de mouvement radiales et axiales. En clair : un léger jeu est prévu pour absorber les contraintes mécaniques.

Résultat, un petit mouvement latéral peut être ressenti, et un bruit discret peut apparaître lorsqu’on tapote la bague. C’est un comportement normal, et non un défaut matériel.

Aucun impact sur l’étanchéité ni sur l’usage

Xiaomi se veut catégorique : ce jeu mécanique n’affecte ni les performances ni la durabilité du Master Zoom Ring. Le smartphone conserve ses certifications IP66, IP68 et IP69, garantissant une résistance élevée à la poussière, à l’eau et aux projections sous pression.

Le constructeur précise également que la bague a été soumise à une batterie de tests intensifs :

chutes répétées,

exposition prolongée à l’eau et à la poussière,

fortes températures et humidité élevée,

rotations continues sur le long terme.

Objectif : garantir que le mécanisme reste fluide et fonctionnel, même après des usages extrêmes.

À quoi sert réellement le Master Zoom Ring ?

Au-delà de son aspect « bijou mécanique », le Master Zoom Ring est un outil de contrôle avancé, entièrement personnalisable. Selon le mode utilisé, il permet notamment un zoom continu, un changement de focale, un réglage de l’exposition (EV) et un ajustement des filtres. En mode Pro, il offre un réglage des ISO, de la vitesse d’obturation, de la balance des blancs, d’une mise au point manuelle et de modèles de préréglages.

Une approche clairement inspirée de l’univers photographique traditionnel, où les commandes physiques reprennent leurs droits.

Ce zoom rotatif s’inscrit dans une collaboration particulièrement poussée avec Leica. Le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition inaugure la fonction Leica One Moment, proposant deux rendus iconiques :

Leica M9 CCD : couleurs riches, tons profonds, rendu organique

Leica M3 + film MONOPAN 50 : noir et blanc argentique, grain vivant et dynamique

Contrairement à de simples filtres, Xiaomi et Leica ont reconstruit toute la chaîne de traitement d’image, en s’appuyant sur des centaines de milliers de photos réelles issues de boîtiers Leica. Le rendu final évite l’aspect trop « calculé » de la photo computationnelle moderne.

Un pari audacieux… mais cohérent

Avec ce Master Zoom Ring volontairement « vivant », Xiaomi prend un risque mesuré : celui de surprendre des utilisateurs habitués à des smartphones totalement rigides. Mais en échange, la marque propose une interaction plus tactile, plus photographique, et surtout mieux protégée dans le temps.

Si la bague de votre Xiaomi 17 Ultra Leica Edition bouge légèrement, vous pouvez donc être rassuré : elle fonctionne exactement comme prévu.

Et peut-être que cette approche marquera le début d’un retour assumé des commandes mécaniques intelligentes sur les smartphones photo haut de gamme.