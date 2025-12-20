Accueil » Galaxy S26 : Samsung pourrait repousser le lancement de ses flagships à février 2026

Galaxy S26 : Samsung pourrait repousser le lancement de ses flagships à février 2026

Galaxy S26 : Samsung pourrait repousser le lancement de ses flagships à février 2026

Samsung vient tout juste de lever le voile sur le Exynos 2600, son tout nouveau processeur gravé en 2 nm, une première mondiale dans l’univers mobile. Cette annonce majeure devait logiquement ouvrir la voie au lancement de la gamme Galaxy S26. Pourtant, un nouveau rapport suggère que Samsung pourrait bousculer son calendrier habituel et repousser la présentation officielle de ses prochains flagships.

Si l’information se confirme, ce serait un léger, mais notable changement de stratégie pour le géant coréen.

Un Galaxy Unpacked prévu en février, et non en janvier

Selon un rapport de Yonhap News Agency, publié dans le contexte de l’annonce du Exynos 2600, Samsung prévoirait d’organiser un événement Galaxy Unpacked en février, dans un lieu encore non précisé aux États-Unis.

Cela irait à l’encontre des habitudes récentes de la marque, qui avait pris l’habitude de dévoiler ses Galaxy S dès la fin janvier au cours des deux dernières années. Plusieurs rumeurs évoquent même une date précise autour du 25 février, ce qui repousserait les premières livraisons et mises en rayon à la deuxième semaine de mars.

Un retard lié à la finalisation des modèles S26 et S26+

D’après différentes sources industrielles, ce décalage serait lié à des ajustements de dernière minute sur les Galaxy S26 et Galaxy S26+. Samsung aurait besoin de davantage de temps pour finaliser leur design et certains aspects techniques.

À l’inverse, le Galaxy S26 Ultra serait déjà prêt pour la production de masse, son design ayant été validé dans les temps. Cela suggère que le retard concernerait surtout les modèles « standard » et Plus, et non le Ultra, qui reste le pilier de la gamme.

Le Exynos 2600 au cœur de l’équation

Le nouvel Exynos 2600, premier SoC mobile gravé en 2 nm avec des transistors Gate-All-Around (GAA), devrait équiper au moins une partie de la gamme Galaxy S26 selon les régions. Son intégration pourrait également expliquer ce besoin de temps supplémentaire, Samsung cherchant visiblement à affiner l’optimisation matérielle et logicielle de ses appareils.

Un calendrier inhabituel pour la série Galaxy S

Samsung n’a jamais été totalement rigide sur son calendrier de lancement, mais un début de commercialisation en mars serait une première depuis le Galaxy S20 en 2020. Ces dernières années, la marque avait justement avancé ses annonces pour prendre de vitesse la concurrence.

Un lancement plus tardif pourrait aussi exposer la gamme S26 à une concurrence indirecte plus dense. Le printemps 2026 devrait voir arriver :

l’iPhone 17e chez Apple,

le Pixel 10a chez Google,

ainsi que le Galaxy A57 chez Samsung lui-même.

Même si ces modèles évoluent dans des segments différents, Samsung préférerait sans doute éviter que ses flagships soient noyés dans un flot de sorties majeures.

Prudence : rien n’est encore officiel

Comme souvent avec les Galaxy S, les rumeurs se contredisent et évoluent rapidement. Samsung n’a encore communiqué aucune date officielle concernant le Galaxy S26, le S26+ ou le S26 Ultra.

Si ce retard venait à se confirmer, il s’agirait avant tout d’un report de quelques semaines, plus frustrant pour les passionnés que réellement pénalisant pour le grand public. En attendant, la curiosité reste entière, notamment pour découvrir comment Samsung compte exploiter pleinement la puissance et l’efficacité énergétique de son Exynos 2600.