Samsung travaillerait sur une évolution visuelle discrète, mais très parlante, pour One UI 9. Selon plusieurs fuites, le lecteur multimédia de One UI 9 pourrait bientôt adapter ses couleurs à la pochette de l’album en cours de lecture, afin de rendre l’interface plus immersive.

One UI 9 : Un lecteur musical moins statique

D’après les captures partagées par Tarun Vats et Rajesh Rajput, la barre de lecture ne resterait plus figée dans une couleur neutre. Elle reprendrait automatiquement les teintes dominantes de l’album affiché, avec des accents visuels capables de changer en temps réel lorsque l’utilisateur passe d’un morceau à l’autre.

Cette logique s’étendrait aussi à la Now Bar, l’élément contextuel introduit par Samsung pour afficher des informations en direct. Le résultat serait moins spectaculaire qu’une refonte complète, mais plus cohérent : la musique ne serait plus seulement lue par le téléphone, elle influencerait subtilement son apparence.

Une petite touche, un vrai signal

Ce type de détail raconte bien la direction prise par Samsung. Après avoir longtemps misé sur les fonctions visibles — IA, widgets, personnalisation — One UI semble entrer dans une phase plus raffinée, où l’expérience se joue dans les transitions, les couleurs et la continuité entre contenu et interface.

One UI 9 serait basé sur Android 17, avec des tests internes déjà aperçus sur la série Galaxy S26. Le nouveau lecteur multimédia pourrait toutefois apparaître d’abord avec les prochains pliants de Samsung, notamment les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Samsung ne cherche pas ici à réinventer Android, mais à le rendre plus sensible au contexte. Et c’est précisément dans ces micro-interactions que les interfaces premium commencent à faire la différence.